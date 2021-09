Die grösste Berner Agglogemeinde wählt – Köniz tickt wie ein Kanton im Kleinformat Die Gemeinde baut, um die Finanzen zu verbessern. Doch sie verändert damit vor allem die politische Landschaft. Naomi Jones

In Köniz gibt es kleine und grosse Dörfer, aber auch Agglomerationssiedlungen wie hier in Niederwangen. Foto: Beat Mathys

Keine Gemeinde rund um die Stadt Bern ist so divers wie Köniz. Sie ist eher ein Kanton im Miniformat mit städtischen, ländlichen und Agglomerationsgebieten. Bloss sind diese nicht in Kreisen um ein urbanes Zentrum angelegt, sondern in der Gemeinde verteilt, als wäre ein Ballon zerplatzt. Wie Fetzen liegen die 22 Ortschaften in der Gemeinde, die mit 51 Quadratkilometern grösser als der Thunersee ist. Dazwischen gibt es viel Grün. Am 26. September wählt die Gemeinde ihre Regierung und ihr Parlament neu. Diese stehen vor der Herausforderung, den Bedürfnissen der Menschen in Köniz gerecht zu werden.