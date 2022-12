Rechtsextremismus-Vorwurf – Köniz sagt Konzertanlass einer Metal-Band ab Wirbel in Köniz: Am Samstag hätte die Black-Metal-Band Forgotten Tomb im Kulturhof auftreten sollen. Das Konzert wurde kurzfristig abgesagt. Jana Kehl

Beim Kulturhof in Köniz hing am Freitagnachmittag noch ein Plakat für das Festival. Nach einer kurzen Polemik wurde dieses abgesagt. Foto: Christian Pfander

Die Kehrtwende kam am Freitagabend um 17 Uhr. Das Black-Metal-Festival, das am Samstagabend in Köniz auf dem Programm stand, ist abgesagt. Das haben die Veranstalter nach einer kurzen und heftigen Polemik entschieden. Die Konzerte von fünf Bands hätten im Kulturhof beim Schloss Köniz stattfinden sollen, einer Liegenschaft, die der Gemeinde gehört.