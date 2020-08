Wegen Corona und Swisscom-Wegzug – Köniz rechnet mit Defizit von 9 Millionen Franken Die Corona-Krise hat die Finanzlage von Köniz zusätzlich verschärft: Für 2021 rechnet die Gemeinde mit einem hohen Defizit.

Der Könizer Gemeinderat rechnet für 2021 mit einem Defizit von 9 Millionen Franken. Bild: Franziska Rothenbühler

Vergangenen November lehnte die Könizer Stimmbevölkerung eine Steuererhöhung ab. Anfang Jahr kündigte mit der Swisscom die wichtigste Steuerzahlerin der Gemeinde ihren Wegzug auf spätestestens 2021 an. Dann kam die Corona-Krise, die mindestens die Steuereinnahmen von juristischen Personen weiter sinken lassen dürfte. Gleichzeitig steigen die Lehererlöhne und die Investitionen, insbesondere an den Schulanlagen, ziehen hohe Folgekosten nach sich.

Das schlägt sich nun in der Rechnung für 2021 nieder. Der Könizer Gemeinderat rechnet für das kommende Jahr mit einem Defizit von 9 Millionen Franken, wie er am Donnerstag vor den Medien bekanntgab. Trotzdem will die Könizer Regierung auf Kontinuität setzen und «keine radikalen Massnahmen vorschlagen». So werde auch im Jahr 2021 auf eine Steuererhöhung verzichtet. Nach der Ablehnung der letzten Steuererhöhung im Herbst 2019 hätte ein neuerlicher Versuch, die Steuern zu erhöhen, aktuell «keine Chance».

Mittelfristig wohl doch höhere Steuern

Auch eine weitere Aufgabenüberprüfung lehnt der Gemeinderat ab. Es wäre bereits die vierte innert weniger Jahre, sie würde zu einem spürbaren Leistungsabbau führen, dessen Ausmass bei der Bevölkerung «kaum auf Akzeptanz stossen dürfte», wie die Könizer Regierung in einem Communiqué schreibt.

Stattdessen will die Gemeinde «den langfristig eingeschlagenen Weg des Wachstums weiterverfolgen», sagt Gemeindepräsidentin Annemarie Berlinger (SP). Auch die anstehenden Investitionen sollen trotz des absehbaren Defizits getätigt werden. «Mittelfristig wird die Gemeinde den Widerspruch zwischen wachsenden Ausgaben aufgrund des Bevölkerungswachstums und den stagnierenden Einnahmen jedoch lösen müssen», so Berlinger weiter. Der Gemeinderat sei der Ansicht, dass dies nur mit einer Steuererhöhung zu erreichen ist.

2022 droht Bilanzfehlbetrag

Hält der negative Trend an, droht der Gemeinde 2022 ein Bilanzfehlbetrag und sie wäre dem Kanton Rechenschaft schuldig. Ein Bilanzfehlbetrag resultiert, wenn mehr als der gesamte Bilanzüberschuss für die Deckung von Fehlbeträgen der Erfolgsrechnung verwendet wird. Im Kanton Bern sind die Gemeinden bei einem Bilanzfehlbetrag verpflichtet, ihre Finanzen innert acht Jahren wieder ins Lot zu bringen.

Das am Donnerstag präsentierte Budget wird im November im Könizer Parlament behandelt.

nj/nfe