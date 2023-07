Nach Anzeige gegen Pussy Riot – Köniz gerät in politisch aufgeladenen Prozess Weil sich die russischen Künstlerinnen gegen ihre Busse wehren, wird ihre Sprayaktion zum Gerichtsfall. Gemeinderat Christian Burren wittert einen Publicity-Schachzug. Michael Bucher

Corpus Delicti: Das Anti-Kriegs-Graffito am Frischingweg in Wabern war letzten August bloss wenige Stunden sichtbar. Auch die Kilometerangabe (1728 km) fehlte, da die Urheberinnen in flagranti erwischt wurden. Foto: Adrian Moser

Das Bild erinnert ein wenig an eine verwaiste Anzeigefläche. Es fehlt nur der (leicht angepasste) Aufruf: «Hier könnte Ihr Graffito stehen!» Die Rede ist von einer Strassenmauer in Wabern, wo einem inmitten nichtssagender Tags eine blanke Fläche ins Auge sticht. Auf den rund 1×1,5 Metern prangte letzten August ein unvollendetes Anti-Kriegs-Graffito der in Bern weilenden russischen Punkband Pussy Riot. Eine aufgemalte Kilometerangabe sollte die Bevölkerung daran erinnern, wie unweit von uns der russische Krieg gegen die Ukraine tobt. Die Sprühaktion hatte eine viel beachtete Sommerposse losgetreten – übertroffen vielleicht nur durch die Dreadlocks einer Berner Reggaeband.

Mut zur Lücke: So präsentiert sich die Mauer heute. Foto: Nicole Philipp

Nun folgt der nächste Akt in dem Drama. Denn die Sprayerei wird mit grösster Wahrscheinlichkeit in einem Gerichtsprozess münden. Wie kommt es dazu? Bekanntlich wurden die drei Pussy-Riot-Bandmitglieder bei ihrer Aktion von der Polizei in flagranti erwischt und vorübergehend festgenommen. Die Gemeinde Köniz als Besitzerin der bemalten Mauer hat daraufhin die drei Frauen angezeigt. Weil sich die Bandmitglieder wiederum gegen die Bussen von je 400 Franken wehren, muss sich nun ein Gericht damit befassen.

Burren wird angefeindet, Bauer schweigt

Die Gemeinde Köniz wird dadurch zu einer Hauptakteurin in einem politischen Schauprozess, der über die Landesgrenzen hinaus für Schlagzeilen sorgen dürfte. Die Gemeinde und insbesondere der zuständige Verkehrsdirektor Christian Burren (SVP) mussten sich bereits letzten Sommer viel Spott anhören. Nicht nur wegen der Anzeige, sondern vor allem auch deshalb, weil die Gemeinde das Graffito umgehend entfernen liess. Die Begründung: Sprayereien mit sexistischem, ehrverletzendem oder politischem Inhalt werden in Köniz so schnell wie möglich entfernt.

«Man versucht, uns unter Druck zu setzen, das ist traurig.» Christian Burren, Könizer Gemeinderat (SVP)

Burren wurde deswegen gar als angeblicher Putin-Freund angefeindet. Er hat diese Anschuldigungen stets vehement bestritten und betont, die Gemeinde spule bloss das Standardvorgehen bei Sachbeschädigungen ab. Hinzu kam, dass die Posse mitten in die heisse Phase des Könizer Wahlkampfes fiel. Tanja Bauer, Burrens Konkurrentin ums Gemeindepräsidium, kündigte an, sie werde sich im Falle ihrer Wahl für den Rückzug der Anzeige starkmachen.

Die Wahl schaffte die SP-Politikerin dann tatsächlich. Zum Thema will sie sich heute auf Anfrage jedoch nicht mehr äussern und verweist stattdessen auf den zuständigen Christian Burren. In einem Interview mit dieser Zeitung Anfang Jahr sagte sie, ein Rückzug der Anzeige sei ein Entscheid, den der Gesamtgemeinderat fällen müsse.

Dienst nach Vorschrift: Verkehrsdirektor Christian Burren (SVP) fühlt sich zu Unrecht als Putin-Freund beschimpft. «Ich verurteile den Angriffskrieg Russlands aufs Schärfste», betonte er mehrmals. Foto: Raphael Moser

Christian Burren ist über die jüngste Eskalation gar nicht amüsiert. «Dass die Gegenseite einen Gerichtsprozess erzwingt, nervt mich sehr», sagt er, «man versucht, uns unter Druck zu setzen, das ist traurig.» Als Antrieb zum Weiterzug vermutet er vor allem die Aussicht auf Publicity.

Anwalt wollte Aussöhnung in Köniz

Der Vorwurf ist nicht gänzlich von der Hand zu weisen. Denn die Sachbeschädigung, um die es geht, ist auf den ersten Blick unbestritten. Das räumt auch Manuel Rohrer ein. Der Berner Fürsprecher vertritt im Verfahren die drei angeklagten Frauen. Von Beginn an sei es darum gegangen, die Gemeinde Köniz dazu zu bewegen, die Strafanzeige zurückzuziehen, betont er. Eine einvernehmliche Lösung wäre für ihn ein «reiner Akt der Vernunft».

«Der Gemeinderat muss doch ein Minimum an politischem Gespür haben.» Manuel Rohrer, Anwalt der Pussy-Riot-Mitglieder

Wegen des Vorgehens der Könizer Behörden werde die Schweiz im Ausland als Staat wahrgenommen, der juristisch gegen Putin-Kritikerinnen vorgehe. Das sei ein «katastrophales Signal». Rohrer findet: «Der Gemeinderat muss doch ein Minimum an politischem Gespür haben.»

Pussy Riot bei ihrem letztjährigen Auftritt in der Mühle Hunziken in Rubigen. Mit ihren Aktionen gegen das Putin-Regime erlangte das feministische Künstlerinnen-Kollektiv weltweite Bekanntheit. Foto: Beat Mathys

Er habe diesbezüglich bereits Ende letztes Jahr mit Gemeinderat Christian Burren ein Gespräch geführt. Auch habe er ihm ein Vergleichsangebot unterbreitet, das da lautete: Pussy Riot bezahlen allfällige Auslagen – sofern diese im Rahmen liegen – und entschuldigen sich öffentlich. Im Gegenzug zieht Köniz die Anzeige zurück. Auch ein öffentlichkeitswirksames «Handshake» in Köniz stellte Rohrer in Aussicht. Jedoch erfolglos.

Der Rechtsanwalt sieht die Schuld an der Eskalation deshalb primär bei der Könizer Exekutive. Mit dem sturen Festhalten an der Anzeige wolle man lediglich dafür sorgen, dass Christian Burren sein Gesicht wahren könne, ist er überzeugt.

Dem widerspricht der Verkehrsdirektor. «Es wäre ein fatales Zeichen nach aussen, würden wir die Anzeige zurückziehen», hält er fest, «es würde bedeuten, dass in Köniz die Regeln nicht für alle gleich gelten.» Einen «inakzeptablen Kuhhandel» nennt er das Angebot von Fürsprecher Rohrer. «Den Rückzug einer Anzeige kann man sich nicht erkaufen.»

Support aus der Kunstszene

Die Akte «Köniz vs. Pussy Riot» liegt nun beim Regionalgericht Bern-Mittelland, ein Termin für die Verhandlung steht allerdings noch nicht, wie es dort heisst. Ob die Aktivistinnen von Pussy Riot beim Prozess anwesend sein werden, ist laut ihrem Anwalt noch offen. Tatsache ist: Im Ausland lebende Angeklagte müssen nicht zwingend bei der Gerichtsverhandlung anwesend sein.

Theoretisch könnte der Prozess noch abgewendet werden. Etwa wenn Pussy Riot ihre Einsprache zurückziehen, weil es ausser zusätzlicher Kosten nichts zu holen geben könnte. Vom Künstlerinnen-Kollektiv war bezüglich dieser Frage niemand erreichbar. Manuel Rohrer meint dazu jedoch, dass finanzielle Bedenken keine Rolle spielen würden. Er sei von diversen «kunstinteressierten Leuten aus der Schweiz, die sich gegen den Ukraine-Krieg stellen», kontaktiert worden. «Diese würden für Bussen und Gerichtskosten aufkommen – schlimmstenfalls bis vor Bundesgericht.»

Pussy Riot könnten Köniz also noch eine Weile beschäftigen.

Michael Bucher schreibt für das Ressort Bern von «Bund» und Berner Zeitung. Er berichtet schwerpunktmässig über Kriminalität, Polizeithemen und Gerichtsfälle. Mehr Infos @MichuBucher

