Klarer Sieg nach 0:1-Rückstand – Köniz gelingt die Revanche gegen Wiler-Ersigen Der Meister gewinnt ein unterhaltsames Berner Unihockey-Derby 7:3. Zu Beginn des Schlussdrittels bangen beide Teams um Manuel Engel. Adrian Horn

Tim Aebersold feiert sein Tor zum 6:2 mit Captain Jonas Ledergerber (rechts). Foto: Raphael Moser

Es ist ein atemberaubendes Solo. Wenige Minuten sind um, und Jan Zaugg setzt in der eigenen Hälfte zum Alleingang an. Köniz’ Topskorer düpiert so manch Widersacher und zeigt, weshalb er als einer der zehn besten Unihockeyspieler auf Erden gilt. Irgendwann ist er vor dem Tor Wiler-Ersigens angelangt. Hier scheitert der 24-Jährige. Es ist der erste Aufreger eines phasenweise höchst intensiven Derbys. Auch die letzte Aktion des Spiels gehört Zaugg. Er trifft zum 7:3-Schlussstand.

Alle Hände voll zu tun: Yanick Flury, Wilers Keeper. Foto: Raphael Moser

Das Skore fällt damit weit deutlicher aus, als es die Überlegenheit des Meisters war. Das dezimierte Wiler-Ersigen konnte in Führung gehen, ehe die Gäste ausglichen und ihrerseits vorlegten. 2:1 zugunsten der Könizer stand es lange, ehe im Schlussdrittel die Entscheidung fiel. Für diese besorgt war Jonas Ledergeber, der das 4:1 und damit seinen zweiten Treffer erzielte. Es war eines der letzten Derbys in der Karriere des Captains: Er hört nach der Saison auf.

Damit gelang Köniz die Revanche. Im letzten Aufeinandertreffen hatte Wiler gewonnen, das damals die Siegesserie des Meisters beendete.

Überschattet wurde die Partie von einer Schrecksekunde rund um den Könizer Manuel Engel zu Beginn des Schlussdrittels.

Manuel Engel liegt am Boden. Die Spieler bangen. Foto: Raphael Moser

Er wird vom Feld getragen. Nach einem Unterbruch wird das Spiel fortgesetzt. Foto: Raphael Moser

Im andern innerkantonalen Vergleich bezwangen die Tigers aus Langnau den UHC Thun 7:4.

