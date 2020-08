Budget 2021 – Köniz droht die Bevormundung Die Gemeinde Köniz budgetiert ein Rekorddefizit und riskiert, dass der Kanton eingreift. Die Parteien reagieren betroffen. Naomi Jones

Die einst stolze Gemeinde Köniz gerät immer tiefer in die finanzielle Misere. Foto: Beat Schweizer

Seit acht Jahren budgetiert Köniz Jahr für Jahr ein Defizit. Dieses Mal rechnet der Gemeinderat sogar mit einem Finanzloch von fast 9 Millionen Franken, wie er am Donnerstag bekannt gegeben hat. So schlimm war es noch nie. In den früheren Jahren lag das budgetierte Minus bei rund 3 Millionen Franken.