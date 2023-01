Grünes Licht am Chuenisbärgli: Der Adeldbodner Weltcup-Riesenslalom wird um 10.30 Uhr plangemäss gestartet. Was läuft vor, während und nach den Rennen in Adelboden? Stimmungvolle Bilder aus dem Weltcupdörfli am Fusse des legendären Chuenisbärgli.