Ein ultraorthodoxer Jude vor einem Wahlplakat von Benjamin Netanyahu. Foto: Thomas Coex (AFP)

Im Auf und Ab der israelischen Wahlen gibt es eine Konstante: Alles dreht sich um einen, immer geht es um Benjamin Netanyahu. Er spaltet das Land in zwei fast gleich grosse Lager. Die einen feiern ihn als König Bibi, die anderen fürchten ihn als Fürsten der Finsternis. Für Israels Gesellschaft ist diese Spaltung verheerend, für den Spalter selbst aber zahlt sie sich aus. Bei der fünften Wahl in schneller Folge ist Netanyahu offenbar nach gut einem Jahr in der Opposition ein rauschhaftes Comeback gelungen.