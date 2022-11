Sechs Rocker vor Gericht – Kodiaks sollen einen Aussteiger verprügelt haben Das Regionalgericht in Bern muss sich wieder mit Schlägen und Drohungen im Rockermilieu beschäftigen. Eine Verhandlung mit abruptem Ende. Hans Ulrich Schaad

Die Thuner Kodiaks sind ein Supportclub der Hells Angels. Foto: Screen

Verkehrte Welt im Regionalgericht Bern-Mittelland am Dienstagvormittag. Denn nicht etwa die sechs Beschuldigten wurden in Handschellen in den Gerichtssaal geführt, sondern das Opfer im Verfahren. Der vorliegende Fall spielt sich im Rockermilieu ab. Die Angeklagten sind Mitglieder der Kodiaks Thun, laut Bundesamt für Polizei ein Supportclub der Hells Angels. Das Opfer beabsichtigte aus dem Oberländer Club auszutreten.