Verdachtsfall alarmiert Deutschland – Kochsalzlösung statt Pfizer gespritzt – war es volle Absicht? Die Krankenschwester will bloss ein Missgeschick vertuscht haben. Doch nun ermittelt der Staatsanwalt. Über 8000 Menschen könnten betroffen sein. Peter Burghardt

Eine Geschichte sorgt weltweit für Aufsehen: Hat eine Krankenschwester absichtlich Verdünner statt Impfmittel gespritzt? (Symbolbild) Foto: Keystone

Es ist viel los in der Hotline des niedersächsischen Landkreises Friesland im Norden Deutschlands, seit die Nachricht von einer mutmasslichen Impfaffäre die Runde macht. «Aufgrund der aktuellen Situation kann es zu längeren Wartezeiten kommen», hört man beim Anruf in der Zentrale. Es geht um eine ganze Menge Menschen. Um 8557 Geimpfte, die sich noch einmal impfen lassen sollen, weil die zumindest theoretische Gefahr besteht, dass ihnen im Impfzentrum in der Kleinstadt Schortens Kochsalzlösung verabreicht wurde.

Eine irre Geschichte, mitten im weltweiten Kampf für eine höhere Impfquote gegen Corona. Selbst im Ausland stösst dieser ungewöhnliche Fall aus dem deutschen Norden auf Interesse, die Meldung des Guardian aus Grossbritannien wird eifrig angeklickt. Kann es sein, dass eine ausgebildete Krankenschwester in grossem Stil wirkungslosen Verdünner statt der Vakzine von Biontech, Moderna oder Astra Zeneca verabreicht hat?