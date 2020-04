Verschoben – Kochkultour in Bern Leider muss die Kochkultour aufs nächste Jahr verschoben werden. Irina Steinmann

Urs Messerli Gastgeber der Kochkultour

Inhaber mille sens groupe ag, Bern

Der Bundesrat hat am 16. März 2020, in einer ausserordentlichen Sitzung die Massnahmen zum Schutz der Bevölkerung weiter verschärft. Er stuft die Situation in der Schweiz neu als «ausserordentliche Lage» gemäss Epidemiengesetz ein. Alle Läden, Restaurants, Bars sowie Unterhaltungs- und Freizeitbetriebe werden bis am 19. April 2020 geschlossen.



Ab sofort sind öffentliche und private Veranstaltungen verboten. Deshalb müssen wir schweren Herzens die Kochkultour verschieben.



Die bereits gekauften Plätze behalten für die nächste Austragung am 26. März 2021 ihre Gültigkeit.



Da Sie die Tickets noch nicht erhalten haben, brauchen Sie nichts zu unternehmen.

Wir übertragen das Guthaben aufs kommende Jahr und senden Ihnen eine Bestätigung sobald der Vorverkauf startet. Nach der Tischzuteilung erhalten Sie kurz vor dem Anlass Ihre Eintrittskarten.



Vielen Dank für Ihr Verständnis. Bei Fragen oder Unklarheiten stehen wir Ihnen über die Gratisnummer 0800 551 800 (Mo – Do) oder per E-Mail an espacecard@tamedia.ch gerne zur Verfügung.



Wir bedanken uns für Ihr Verständnis und wünschen Ihnen und allen Angehörigen gute Gesundheit.



Ihr espace.card-Team