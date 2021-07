Rezepte aus den SAC-Hüttenküchen – Kochen wie auf 2328 m ü. M. Was tischt man hungrigen Bergwanderern auf? Simple Zubereitungen, die satt machen. Ein Kochbuch zeigt, wies geht. Daniel Böniger

«Bächlital-Hüetli»: Einfach zu kochen, machen aber glücklich. Foto: Monica Schulthess Zettel

Worum gehts?

Wer im Gebirge unterwegs ist, will abends nur noch zwei Dinge: Bett und Mahlzeit. Zum Glück gibt es in der Schweiz rund 250 Hütten des Schweizer Alpen-Clubs (SAC). Und obwohl dort nur selten Frischprodukte zur Verfügung stehen, ist das Essen von erstaunlicher Qualität. Schliesslich weiss das Hüttenpersonal genau, wie man mit wenigen Zutaten sättigende Gerichte zubereitet. Von solchen Rezepten handelt das Buch «Das Beste aus den SAC-Hüttenküchen», das jüngst in der 3. überarbeiteten Auflage erschienen ist.

Wer steckt dahinter?

Monica Schulthess Zettel (l.) hat viele Hütten zusammen mit ihrem Ehemann besucht. Foto: Monica Schulthess Zettel

Monica Schulthess Zettel ist von Berufs wegen typografische Gestalterin. Doch zum Buchprojekt kam sie über ihre Hobbys, die fast alle in der freien Natur stattfinden: Sie wandert und rennt, fährt Ski und Velo. Dass sie bei all diesen Freizeitbeschäftigungen auch einen Bärenhunger bekommt, versteht sich von selbst.