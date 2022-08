Sweet Home: Sommereinladungen – Kochen Sie chic und leicht Laden Sie vor dem Ferienende noch einmal Freunde ein und verwöhnen Sie Ihre Gäste mit einfachen, aber eleganten Sommergerichten. Marianne Kohler Nizamuddin

1 — Vorspeisen überraschend serviert

Ein verführerischer Start: Hübsch angerichtete Appetizers. Foto über: @alvasperle

Von vielen Einladungen nimmt man nicht nur schöne Erinnerungen mit nach Hause, sondern auch Inspirationen. Erst kürzlich waren wir bei einer Freundin eingeladen. Sie servierte einen köstlichen Champagnercocktail, den sie selbst kreierte, in antiken Champagnerschalen, kochte ein vegetarisches Festessen und servierte dieses in schönem alten Geschirr mit Goldrand. Wir sassen auf der Dachterrasse und der laue Sommerabend war einfach herrlich.

Es ist eben nicht nur wichtig, was man serviert, sondern auch wie. Das macht eine Einladung besonders, festlich und unvergesslich. Diese hübschen Tellerchen mit Oliven und die Muschelschalen mit einem Käsedip sind auch eine schöne Inspiration, wie man sommerliche Appetithäppchen servieren kann. Solche Jakobsmuschel-Schalen findet man in Fischabteilungen.

Und so geht ein Käsedip:

Schneiden Sie einen Fetakäse in Würfel und mischen Sie ihn in einer Küchenmaschine mit 200 g Frischkäse wie Philadelphia. Dann mischen Sie von Hand je einen KL Zitronenzeste, feingehackte Peperoncino und getrockneten Oregano unter. Anschliessend einen EL Olivenöl untermischen und den Dip mit darüber geträufeltem Olivenöl, gehackten Pistazien und frischem Oregano. Dazu passt Brot wie Baguette oder Ciabatta servieren.

2 — Kleine Häppchen mit Pfirsichen

Statt Knabberzeug: Fruchtige Kleinigkeiten. Foto über: Yummy Supper

Jetzt gibt es süsse Pfirsiche. Diese kann man auch salzig geniessen und als Häppchen zum Apéro servieren.

Und so gehts:

Umwickeln Sie Pfirsichschnitze mit Prosciutto und legen Sie sie auf ein mit Backpapier belegtes Backblech. Geben Sie sie für fünf Minuten in den 200 Grad heissen Backofen. Danach stecken Sie mit hübschen Cocktailstäbchen ein Pfefferminzblatt an die Schnitze und beträufeln diese ein bisschen mit feinem Balsamico.

3 — Fischfilets und grüne Bohnen

Elegant und schön: Feine Fischfilets mit zarten Bohnen. Foto über: Damn Delicious

Ein feines, leichtes und elegantes Essen ist Fisch, serviert mit grünem Gemüse.

Und so gehts:

Rüsten Sie 1 kg feine, grüne Gartenbohnen und kochen Sie sie in Salzwasser gar. Damit die Bohnen grün bleiben, sollten Sie die Pfanne nicht mit dem Deckel zudecken und die Bohnen nach dem Kochen in Eiswasser geben. Schmelzen Sie 4 EL Butter in einer tiefen Bratpfanne und geben Sie etwas Salz, 2 feingehackte Knoblauchzehen und etwas feingeriebenen frischen Ingwer dazu. Geben Sie die Bohnen dazu und dünsten Sie alles zusammen, bis die Bohnen heiss sind und diese die Aromen in sich aufgesogen haben.

Anschliessend die Fischfilets, etwa 2 Filets pro Person, mit Küchenpapier abtrocknen und gut mit Salz und Pfeffer einreiben. Hacken Sie Petersilie fein und reiben Sie Zitronenschale ab. Legen Sie Zitronenscheiben in eine Gratinform und legen Sie die Fischfilets darüber. Nun reichlich flüssige Butter und etwas Zitronensaft darüber giessen und alles in den 200 Grad heissen Backofen schieben. Je nach Dicke der Filets etwa 10-25 Minuten garen.

4 — Elegante kalte Platte

Auch ein Augenschmaus: Rohkost als Ornament. Foto über: The Lemon Apron

Kalte Gerichte sind Sommerlieblinge und gehen einfach. Statt ein Gemenge in einer Schüssel ist dieser Salat ein Ornament auf einer Platte.

Und so gehts:

Schneiden Sie Gurken, Tomaten, Wassermelonen, Honigmelonen und Radiesli in Würfel. Arrangieren Sie alles hübsch in einem Muster auf einer Platte.

Mischen Sie ein Dressing in diesem Verhältnis:

3 EL Zitronensaft, 1 EL Honig, 6 EL Olivenöl, etwas Salz. Hacken Sie 5 Pfefferminzblättchen, 1/2 Peperoncino und 1/2 Handvoll Petersilie fein und mischen Sie alles zusammen.

Fertigstellung: Träufeln Sie das Dressing über den Salat und garnieren Sie mit Oliven, Schalottenringen und schwarzem Pfeffer aus der Mühle.

5 — Die Sache mit dem Nachwürzen

Beilagen: Servieren Sie auch Gewürze, Kräuter und Zitronen. Foto über: Alvhem

Bei Einladungen ist es wichtig, dass man den Gästen ein bisschen Freiheit lässt. Lassen Sie sie nachwürzen oder das Gericht nach Belieben anreichern. Bieten Sie dafür Salz und Pfeffer. Am Schönsten servieren Sie beides in kleinen Schälchen. Achten Sie darauf, feines Salz und frisch gemahlenen Pfeffer aufzutischen. Statt Pfeffer können Sie auch Chiliflocken servieren. Machen Sie auch Kräutersalz, zum Beispiel mit Rosmarin, Thymian oder Oregano. Sehr gut zu vielen Gerichten passen Joghurtsaucen. Fein sind etwa Tsa­t­si­ki oder eine indische Raita. Aber auch einfach Joghurt mit etwas Salz und gehackten Kräutern kann einem leichten Sommeressen noch mehr Frische verleihen.

6 — Dorade Royal mit Gemüse

Alles in einem: Fisch und Gemüse aus dem Backofen. Foto: MKN

Dieses leichte und einfache Gericht aus dem Backofen gelingt immer und bringt Feriengefühl mit auf den Tisch.

Zutaten für 4 Personen:

4 Doraden, vom Fischhändler ausgenommen, aus nachhaltigem Fischfang oder nachhaltiger Zucht

Olivenöl

500 g Kartoffeln

3 Tomaten

3 Zucchetti

4 Knoblauchzehen, fein gehackt

Rosmarin

Thymian

gehackte Petersilie

einige Zitronenscheiben

Salz und Pfeffer

Zubereitung:

Den Backofen auf 200 Grad vorheizen. Die Kartoffeln schälen und in Stücke schneiden, die Tomaten und Zucchetti ebenfalls in Stücke schneiden. Mischen Sie erst mal die Kartoffeln gut mit Olivenöl, Salz, etwas Thymian und gehacktem Rosmarin und der Hälfte des feingehackten Knoblauchs. Nun schieben Sie die Kartoffeln in den heissen Backofen und lassen diese etwa 20 Minuten golden garen. Danach das restliche Gemüse untermischen.

Waschen Sie die Fische und trocknen Sie diese mit Küchenpapier ab. Damit der Fisch gleichmässig gart, machen Sie 2-3 Schnitte auf beiden Seiten. Stecken Sie je einen Zweig Thymian und einen Zweig Rosmarin in den Bauch des Fisches und reiben Sie die Fische mit Olivenöl, gehackten Kräutern, der zweiten Hälfte des Knoblauchs und Meersalz ein. Legen Sie die Fische auf die Kartoffeln und das Gemüse. Geben Sie einige Zitronenscheiben dazu und backen Sie alles etwa 20 bis 30 Minuten lang, bis die Fische gar sind. Mit gehackter Petersilie garniert servieren.

7 — Orientalischer Reis mit Linsen und Sultaninen

Reis und Linsen: Einfach, fein und voller Geschmack. Foto: MKN

Dieser raffinierte und einfache Reis eignet sich gut für Einladungen, denn er ist köstlich, besonders und voller Aromen.

Zutaten für 4 Personen:

250 g Linsen

500 g Basmatireis

1,2 dl Wasser

3 EL Olivenöl

4 Schalotten, gehackt

1 Lorbeerblatt

1 Zimtstange

etwas Kreuzkümmel, gemahlen

etwas Paprika

80 g Sultaninen

2 Handvoll Pistazienkerne

Zubereitung:

Kochen Sie die Linsen in ungesalzenem Wasser etwa 10 Minuten, abgiessen und zur Seite stellen. Lassen Sie den Reis etwa 20 Minuten im kalten Wasser einweichen. In der Zwischenzeit braten Sie die Schalotten im Olivenöl an. Geben Sie das Lorbeerblatt und die Zimtstange bei. Wenn die Schalotten ein bisschen braun werden, geben Sie den Kreuzkümmel und das Paprika bei. Giessen Sie den Reis ab und spülen Sie ihn gründlich mit kaltem Wasser. Geben Sie den Reis zu den Schalotten und dünsten Sie alles zusammen gut vermischt noch einige Minuten an. Dann giessen Sie das Wasser dazu und salzen dieses ein bisschen. Aufkochen und dann die Hitze herunterstellen. Etwa 10-15 Minuten zugedeckt auf kleiner Hitze köcheln. Dann die Linsen und die Sultaninen dazu geben, alles gut vermischen und die Pfanne wieder zudecken. Die Herdplatte ausschalten und alles etwa 15 Minuten zugedeckt auf der Herdplatte stehen lassen. Die gehackten Pistazienkerne untermischen und servieren.

Tipp: Servieren Sie den Reis auf Joghurt. Joghurt und Reis sind nämlich ein herrliches Paar.

Marianne Kohler Nizamuddin Infos einblenden Marianne Kohler Nizamuddin ist Journalistin, Stylistin und Creative Consultant. Ihr Beruf führte sie nach Paris, New York und München und einige Jahre als Modechefin zur Zeitschrift «annabelle». Heute arbeitet sie selbstständig für Firmen und Agenturen im In- und Ausland. Folgen Sie ihr auf Instagram und besuchen Sie ihre Website mit Blog: «Styles and Stories».

