Die perfekte Brotstange – Knusper, knusper, Baguette In Frankreich tobt mal wieder ein Streit um das Nationalbrot. Tatsächlich kann man – wie Baguette-Meister Émile Jeannenot verrät – beim französischen Klassiker vieles falsch machen. Nina Kobelt

Knusper, knusper Stöcklein: Baguettes in der französischen Bäckerei «Juliette Pain d’amour» in Zürich. Foto: Anna-Tia Buss

Wer in Frankreich ein Baguette in einer Boulangerie kauft, begeht einen Fehler. Wortwörtlich zumindest. Das Wort Baguette heisst übersetzt Stöcklein – und eine Boulangerie, eine Bäckerei, ist ein Ort, an dem boules, Brot in Kugelform, verkauft werden. Formell das Gegenteil von einem Baguette.