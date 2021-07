Kampf gegen die Tigermücke in Bern – Auf der kniffligen Suche nach den kleinen Blutsaugern Ein Expertenteam aus Basel prüft, ob Bern eine Tigermückenplage droht. Die Insekten sind äusserst stichfreudig und könnten Krankheiten übertragen. Brigitte Walser

Unterwegs zu den Tigermückenfallen: Martin Gschwind und Charlotte Meyer vom Schweizerischen Tropen- und Public-Health-Institut. Foto: Manuel Zingg

Martin Gschwind greift mit der Hand in ein Gebüsch neben einem Baum. Den schwarzen Eimer, den er daraus hervorholt, hat er vor zwei Wochen selbst dort platziert. Wasser und ein Holzstäbchen befinden sich darin. Es ist eine Tigermückenfalle.

An diesem Morgen sind Gschwind und Charlotte Meyer in Bern unterwegs. Sie arbeiten in Basel am Schweizerischen Tropen- und Public-Health-Institut (Swiss TPH), wo zur Asiatischen Tigermücke geforscht wird. Weil die Mücke im Berner Obstbergquartier mehrmals gesichtet wurde, hat das Institut dort zwölf Fallen verteilt, nun kontrollieren Gschwind und Meyer diese zum ersten Mal.