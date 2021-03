Abstimmung in der Stadt Bern – Knappes Ja zur neuen Festhalle in Bern Mit einem Ja-Anteil von 51,1 Prozent sagen die Bernerinnen und Berner Ja zu einer neuen Festhalle auf dem Bernexpo-Gelände.

In der alten Berner Festhalle fanden legendäre Konzerte statt - hier die Rolling Stones bei ihrem Konzert am 25. September 1973. (Archivbild) KEYSTONE/STR

Die Stadtberner Stimmberechtigten haben am Sonntag einem Investitionsbeitrag von 15 Millionen Franken für eine neue Festhalle auf dem Bernexpo-Areal zugestimmt.

51,1 Prozent legten für den Kredit ein Ja in die Urne, 64,2 Prozent stimmten der Überbauungsordnung zu, die für einen Neubau und die Erweiterung des unterirdischen Parking nötig ist.

Damit wird der Weg frei für einen Kantonsbeitrag von ebenfalls 15 Millionen Franken an die Messepark Bern AG. Den entsprechenden Kredit dürfte der Grosse Rat in der am Montag beginnenden März-Session verabschieden.

Mit einer neuen Festhalle für bis zu 9000 Gäste sollen in Bern wieder grosse Konzerte, Musicals, Sportveranstaltungen und Fernsehübertragungen sowie Kunstausstellungen, Kongresse und Versammlungen möglich sein. Die Beiträge von je 15 Millionen Franken von Stadt und Kanton Bern lösen Investitionen von rund 95 Millionen Franken aus.

Die bestehende Festhalle wurde 1948 als Provisorium errichtet. Sie steht heute noch, ist aber in einem schlechten Zustand. Aus Gründen des Brandschutzes können seit langem keine kulturellen Grossveranstaltungen mehr durchgeführt werden. Die Gegner des Stadtbeitrags wollten «kommerziell genutzte Messehallen» nicht mit Steuergeldern unterstützen.

SDA