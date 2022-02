Hier trainieren Sie Ihr Hirn – Knacken Sie das Zündholzrätsel Testen Sie Ihre mathematischen Fähigkeiten in unserer Reihe für kluge Köpfe. Joachim Laukenmann

Ein Haufen fertiger Zündhölzer und Zündholzschachteln in der Zündholzfabrik Terza in Unterterzen, aufgenommen am 21. Dezember 1943. Foto: Walter Scheiwiller (Keystone)

In der Folge 260 des «Zahlendrehers» geht es in einer Aufgabe um das Umlegen von Zündhölzern, die andere ist eine «Logelei». Wenn Sie Tipps für Ihre Miträtselnden haben, teilen Sie diese gern unten. Sehen Sie aber bitte von der Bekanntgabe der Lösungen ab. Viel Spass beim Knobeln!

Das Streichholzrätsel

Die Zahl 73 ist aus 8 Streichhölzern zusammengesetzt. Ändere die Positionen von genau ZWEI Streichhölzern, und zwar so, dass das Ergebnis ein Quadrat ist. Versuche, drei verschiedene Lösungen zu finden, eine «zahlentheoretische» (Quadratzahl), eine «algebraische» (Produkt von zwei gleichen Zahlen) und eine «geometrische»:

Die Logelei

Tragen Sie die Zahlen von 1 bis 3 so in die leeren Felder der Tabelle ein, dass in jeder Zeile und in jeder Spalte jede Zahl GENAU einmal vorkommt.

Die Zahlen in den Kästchen geben die Summe der Zahlen in den waagrecht und senkrecht benachbarten Feldern an. Die Punkte geben an, wie viele der waagrecht und senkrecht benachbarten Felder Zahlen enthalten.

Lösungen, frühere Folgen und Quelle der Aufgaben

Die Aufgaben liefert Ihnen Dmitrij Nikolenkov, ETH Zürich, unterstützt von NCCR Swiss MAP.

Die letzte Folge gibt es hier. Die Lösungen finden Sie (in der Regel) am kommenden Donnerstag in unserem Lösungsartikel.

