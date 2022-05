Die Trainer

Beide gewannen sie die Champions League bereits, für beide wäre es der zweite Titel in der Königsklasse mit ihrem jetzigen Club. Und beide werden in ihren Städten verehrt.

Jürgen Klopp übernahm den FC Liverpool im Oktober 2015 und führte ihn zurück in Europas Elite. In der Saison 2018/19 führte Klopp das Team zum Champions-League-Titel. In der Saison danach wurden die Reds erstmals nach 30 Jahren wieder Meister. Die Chance auf das Quadruple aus beiden englischen Cups, der Meisterschaft und dem Champions-League-Titel vereitelte Manchester City am vergangenen Wochenende in der Premier League. Das Cup-Triple könnte Liverpool mit einem Sieg am Samstagabend aber noch gelingen. Die Fans verehren Klopp wie ein Beatle.

Jürgen Klopp. Foto: Peter Powell (Keystone)

Carlo Ancelotti ist bei Real Madrid bereits in seiner zweiten Amtsphase. In der Saison 2013/14 gewann er mit den Königlichen die Champions League in seinem ersten Jahr beim Verein. Im Sommer 2015 wurde er aber entlassen, sechs Jahre später kehrte er nach Madrid zurück und steht nun wieder im Final der Champions League. Ancelotti ist vielleicht nicht der grösste Taktiker, doch lieben seine Spieler, wie er mit ihnen umgeht. Wenn sie nervös sind, erzählt Ancelotti auch mal einen dreckigen Witz.

Der Italiener gewann die Champions League als Trainer bereits dreimal, die anderen beiden Titel holte er mit der AC Milan. Mit Milan traf er im Final der Saison 2004/05 auch den FC Liverpool. Die Italiener gaben damals eine 3:0-Führung aus der Hand.