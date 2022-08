Fehlstart mit Liverpool – Klopp im Regen: Drei Spiele – und schon in der Krise Zwei Punkte nach drei Runden: Nie ist Jürgen Klopp mit dem FC Liverpool schlechter in eine Saison gestartet. Der Coach richtet den Blick nun nach vorne. Was soll er sonst auch tun?

Vom Regen in die Traufe: Jürgen Klopp und sein Team stehen nach 3 Runden auf Platz 16. Foto: Dave Thompson (Keystone)

Es ist nicht so, dass Jürgen Klopp jetzt in Panik verfällt. Dass er mit dem FC Liverpool nach drei Spieltagen in der Premier League noch immer sieglos ist, «besorgt» ihn zwar. «Aber es ist wie im Leben: Wenn es regnet, muss man auch raus», sagte der Trainer nach dem 1:2 bei Manchester United. Was auf andere Art und Weise bedeutet, dass es trotz Tabellenplatz 16 ja nun irgendwie weitergeht. So wie es im Fussball immer weitergeht. In diesem Fall heisst das: Samstag, 16.00 Uhr, Heimspiel gegen Aufsteiger AFC Bournemouth. Dann sollte Liverpool tatsächlich besser gewinnen. Ansonsten könnte für Klopp aus dem Regen ein Gewitter werden.

Zwei Punkte aus drei Spielen – in seinen fast sieben Jahren bei Liverpool ist der 55-Jährige nie schlechter in eine Saison gestartet. Der Rückstand auf Tabellenführer Arsenal beträgt schon jetzt sieben Punkte. «Wir waren immer ein hart arbeitendes Team, wir waren immer ehrlich, immer leidenschaftlich», sagt Linksverteidiger Andy Robertson. Darauf müsse man sich wieder besinnen, dann würden auch die Ergebnisse kommen. «Aber sie müssen schnell kommen.»

«Wir werden um unser Leben kämpfen.» Jürgen Klopp

Dafür setzt Klopp grosse Hoffnungen in die eigenen Fans. «Am Samstag muss Anfield rocken, und wir müssen das Feuer, einen Rhythmus entfachen», sagt der ehemalige Trainer von Borussia Dortmund. «Wir werden genau das tun, was jeder Liverpool-Fan von uns erwartet: Um unser Leben kämpfen.» Allein schon wegen der grösseren individuellen Klasse sollte das im Normalfall für einen Sieg gegen Bournemouth reichen. Nur dass gerade nicht viel normal ist bei den Reds. Klopps Team tut sich extrem schwer, gut in die Spiele zu finden. Bis das Team den gewohnten Druck auf den Gegner aufbauen kann, dauert es ungewöhnlich lange.

Passend dazu hat Liverpool in den bisherigen Partien gegen Crystal Palace, Fulham und United jeweils zur Halbzeit mit 0:1 zurückgelegen. Dass dann noch Stammspieler wie Thiago, Ibrahima Konaté, Diogo Jota oder Joel Matip verletzt fehlten, machte die Sache nicht leichter. Auch der Abgang von Angreifer Sadio Mané zum FC Bayern München konnte bisher nicht kompensiert werden. Der als Nachfolger verpflichtete und sicherlich hochveranlagte Darwin Núñez musste gegen Manchester wegen einer Rotsperre aussetzen.

Das Risiko zahlt sich für United aus

Auch deshalb kam das ebenfalls kriselnde United deutlich besser und aggressiver ins Spiel. Für Jadon Sancho, der mit seinem 1:0-Führungstor (16. Minute) den Weg zum ersten Saisonsieg für Manchester geebnet hatte, war die grössere Motivation ausschlaggebend. «Wir wussten, dass das ein wichtiges Spiel wird, dass wir heute die Wende schaffen mussten», sagte der englische Nationalspieler. Dafür hatte Trainer Erik ten Hag Superstar Cristiano Ronaldo von der Startformation auf die Bank verbannt, genauso wie Captain Harry Maguire und Verteidiger Luke Shaw. Das Risiko zahlte sich aus.

Trotz allem bleibt sein Kollege Klopp positiv. «Das war kein Katastrophenspiel von uns», sagte er, zwischenzeitlich habe man «einen Haufen richtig gutes Zeug auf den Platz» gebracht. «Das, was am meisten weh tut, ist das Ergebnis – und damit müssen wir jetzt umgehen.»

