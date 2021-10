Internationaler Aufruf – Rund 2000 Klimastreikende versammeln sich auf Bundesplatz Demonstrierende für einen Klimastreik ziehen durch die Berner Innenstadt. Zum Event vom Freitag wurde international aufgerufen. LIVE

Am Freitag haben sich rund 2000 Personen zum Klimastreik in der Berner Innenstadt versammelt. Zum Klimastreik wurde international aufgerufen.

Neben Reden von jungen Aktivistinnen und Aktivisten spricht auf einer Bühne auf dem Bundesplatz auch eine Vertreterin der «Grosseltern fürs Klima» zu den Anwesenden, wie eine Reporterin vor Ort berichtet.

Bereits um 12.50 Uhr zog ein Demonstrationszug von ca. 50 Personen vors Bundeshaus. Sie trugen ein grosses Banner mit der Aufschrift «COP26 - Lifere ned lafere» und riefen «System Change not Climate Change». Die heutige Demonstration soll insbesondere auf die Ende Oktober stattfindende Weltklimakonferenz aufmerksam machen.

Des weiteren fordern die Aktivistinnen und Aktivisten, dass die Regionen des globalen Südens, die am stärksten von den Auswirkungen der Klimakrise betroffen sind, an der Konferenz eine stärkere Mitsprache erhalten.

Nach den Reden starteten die Demonstrierenden ihren Umzug durch die Stadt. Momentan sind sie beim Casinoplatz.

Diverse Verkehrsbehinderungen

In Bern ist ein Umzug via Casinoplatz durch die Altstadt und auf der gleichen Route via Kramgasse wieder zurück zum Bundesplatz geplant. Bernmobil hat auf Twitter bereits angekündigt, dass es auf diversen Linie zu Verkehrsbehinderungen kommen kann. Voraussichtlich dauert die Kundgebung bis 15.30 Uhr.

Gleich anschliessend gibt es noch ein Treffen auf der Kleinen Bühne im Progr, wo die Zusammenhänge zwischen der Krise in der Gesundheitsbranche und der Klimakrise diskutiert werden. Mehr Infos zum Streik sowie zum Austauschtreffen finden Sie auf der Website der Klimabewegung.

