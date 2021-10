Aktivisten sperren Zürcher Strassen – Klimarebellen wollen heute Mittag die Bahnhofstrasse lahmlegen Die Gruppe Extinction Rebellion will drei Kreuzungen in der Zürcher Innenstadt durch einen Sitzstreik blockieren. David Sarasin , Martin Huber , Tina Fassbind UPDATE FOLGT

Am Sonntag veranstaltete XR im HB ein «Die-in», bei dem sich laut Veranstaltern 250 Personen auf den Boden gelegt haben. Foto: Extinction Rebellion

Noch ist es ruhig in der Zürcher Innenstadt. Aber die Aktivistinnen und Aktivisten von Extinction Rebellion (XR) haben sich bereits in kleinen Gruppen an dezentralen Orten versammelt und das weitere Vorgehen besprochen. Sie wollen heute Montag um die Mittagszeit per Sitzstreik den Verkehr und das Alltagsleben in der Zürcher Innenstadt stören – und zwar an der Kreuzung Urania-/Bahnhofstrasse, der Rudolf-Brun-Brücke sowie der Kreuzung Sihl-/Nüschelerstrasse.

Die Polizei ist über die Aktion informiert und brachte sich bereits in Stellung. Unter anderem an der Sihlporte und der Bahnhofstrasse. Allerdings mit einem kleinen Aufgebot.