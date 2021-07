Serie wichtiger Abstimmungen – Klimapolitik: Nun kommts zum Showdown im Kanton Bern Klimaartikel in Verfassung, Autosteuern, Energiegesetz und Solarinitiative: Nun entscheidet sich im Kanton Bern, welchen Stellenwert der Klimaschutz noch hat. Eine Übersicht. Simon Thönen

Auch wenn momentan kühles Regenwetter dominiert – mit der Klimaerwärmung werden die Hitzewellen zunehmen, extrem spürbar wird dies in der Asphalt- und Steinwelt der Städte sein. Foto: Adrian Moser

Mit dem knappen Nein zum CO₂-Gesetz hat die SVP ihr Verliererimage abgestreift und ist zurück auf der politischen Bühne. Auch im Kanton Bern ist die SVP in Angriffslaune und setzt auf ihr neues Thema, den Kampf gegen den «Klimakommunismus», wie sich der neu gewählte Kantonalpräsident Manfred Bühler ausdrückte.

Am Montag lancierte sie die Unterschriftensammlung für das Referendum gegen die Vorlage zu den kantonalen Autosteuern – im passenden Ambiente einer Autogarage an der stark befahrenen Emmentalstrasse in Oberburg. Der Oberländer Grossrat Thomas Knutti machte klar, dass die SVP mit ihrer ganzen Kraft antreten wird. «Wir werden die Unterschriftensammlung über unsere SVP-Sektionen organisieren und Standaktionen zum Beispiel vor dem Dorfladen, der Post oder der Käserei durchführen.»