Demo in Bern – Klimajugend mit Kundgebung gegen «fossile Infrastruktur» Am Freitagabend findet in Bern ein Klimastreik statt. Es ist eine Bewährungsprobe für die Bewegung. Carlo Senn Damaris Hohler

Am Freitagabend findet in Bern ein Klimastreik in der ganzen Schweiz statt. In der Bundesstadt dürfte sich heute zeigen, wie stark die Bewegung noch ist. Denn in der letzten Zeit haben andere Krisen wie die Corona-Pandemie und der Krieg in der Ukraine das Klimathema in der Schweiz verdrängt.

Die Demo beginnt um 17 Uhr auf dem Waisenhausplatz, dann kommt es zu einem Umzug durch die Altstadt mit Reden und Konzerten.

In einer Pressekonferenz haben die Aktivistinnen am Freitagmorgen ihre Hauptforderungen betont: «sofortige Abkehr von dem massiven Ausbau fossiler Infrastruktur» sowie eine «nachhaltige Transformation des Energiesystems». Es folgten weitere konkrete Vorschläge im Kampf gegen den Klimawandel, wie beispielsweise eine progressive Besteuerung auf Strom.

Ein paar hundert Leute haben sich für den Klimastreik in Bern versammelt. Foto: Raphael Moser

Sie fordern zudem auch eine Arbeitszeitverkürzung für alle bei gleichbleibendem Lohn, zB 4-Tage-Woche. Idee: Wenn nur an vier Tagen gearbeitet wird weniger produziert, braucht es weniger Energie für den Arbeitsweg.

Die Demo beginnt

Um kurz vor 17 uhr haben sich auf dem Waisenhausplatz ein paar hundert Leute eingefunden. «No war» Fahnen werden geschwenkt, ein Schild will die Umfahrung Aarwangen verhindern. Eine Bühne ist aufgebaut, wo später noch Konzerte stattfinden. Im Vergleich zu Beginn der Bewegung sind das deutlich weniger. Das sei kein Problem, findet Meret Schäfer, Mitorganisatorin und Sprecherin von Klimastreik Bern. "Viel wichtiger ist für uns die Stimmung." Die Teilnehmendenzahl sei sehr stark vom Wetter und sonstigen Faktoren abhängig. Offizieller beginn ist um 17 uhr, vielleicht kommen ja noch Leute.



Neben meist Jugendlichen haben sich auch einige Leute mittleren Alters der Kundgebung angeschlossen.



Dieser Text wird im Verlaufe des Abends upgedatet.

