12 Tage vor Klimaabstimmung – Klimajugend kündigt für Dienstag Schulhaus­besetzung in Bern an Die Gruppe «End Fossil» will kommende Woche «eine Bildungsinstitution im Kanton Bern» kapern, um dort verschiedene Workshops anzubieten. Quentin Schlapbach

Die letzte Demonstration der Berner Klimajugend fand Anfang März dieses Jahres statt. Foto: Raphael Moser

In gut zwei Wochen stimmt die Schweizer Bevölkerung über das Klima- und Innovationsgesetz ab. Wenige Tage vor dem wegweisenden Entscheid macht nun auch die Berner Klimajugend noch einmal auf sich aufmerksam.

In einer Medienmitteilung kündigt sie für kommenden Dienstag die Besetzung einer «Bildungsinstitution im Kanton Bern» an. Um welche Institution es sich genau handelt, lassen die Klimajugendlichen noch offen. «End Fossil Bern ist Teil einer internationalen Bewegung, welche Schulen und Universitäten besetzt, um klimagerechte Bildung und das Ende des fossilen Zeitalters zu fordern», heisst es in der Medienmitteilung, die am Freitagmorgen versandt wurde.

Forderung nach mehr Weiterbildungen

Die Gruppe stellt diverse Forderungen gegenüber der Berner Bildungsdirektion. «Politische und klimagerechte Bildung» solle ein zentraler Teil des Unterrichts werden. Auch soll das Nachhilfesystem ausgebaut werden, um mehr Chancengleichheit zu ermöglichen. Weiter sollen Lehrpersonen in den Bereichen «Rassismus, psychische Krankheiten und Klimagerechtigkeit» Weiterbildungen besuchen, damit sie für diese Themen mehr sensibilisiert sind.

Weiterbildungen werden laut «End Fossil Bern» auch zentraler Bestandteil der Besetzung am Dienstag sein. So sollen Schülerinnen und Schüler Workshops zu den Themen «Klimagerechtigkeit, Ökofeminismus und Aktivismus» besuchen können. «Wir wollen zeigen, wie klimagerechte Bildung funktionieren kann: Nicht nur über Eigenverantwortung sprechen, sondern globale Zusammenhänge verstehen und sich darüber austauschen, was man kollektiv gegen die Klimakrise und dessen Folgen unternehmen kann», wird eine Aktivistin in der Mitteilung zitiert.

