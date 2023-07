Urteil des Bundesstrafgerichts – Klimaaktivisten nach Aufruf zur Dienst­verweigerung freigesprochen Wegen eines Aufrufs zum Militärboykott brachte die Bundesanwaltschaft Klimaschützer vor das Bundesstrafgericht. Dieses hat die jungen Männer nun freigesprochen. Philippe Reichen UPDATE FOLGT

Das Bundesstrafgericht in Bellinzona hat am Donnerstag drei Klimaaktivisten vom Vorwurf der «Aufforderung und Verleitung zur Verletzung militärischer Dienstpflichten» freigesprochen. Foto: Alessandro Crinari (Keystone)

«Umweltschädlich, nationalistisch und teuer» sei die Armee. Darum müsse man sie entweder reformieren oder abschaffen. Das schreiben drei junge Waadtländer Männer im Mai 2020 in einem Brief an den Bundesrat, das Verteidigungsdepartement und die Armeespitze. Und weiter: Aus «Gründen der Ethik» und aufgrund von «ökologischer Verantwortung» seien sie nicht länger bereit, Militärdienst zu leisten und die Wehrpflichtersatzabgabe zu zahlen. Ihren Brief publizieren sie auch auf einer Webseite des Klimastreiks.

Die Bundesanwaltschaft (BA) sieht im Brief eine «Aufforderung und Verleitung zur Verletzung militärischer Dienstpflichten», gemäss Strafgesetzbuch ein Offizialdelikt. Die BA verhängt im Dezember 2022 300 Franken Busse, eine bedingte Strafe von 1200 Franken Strafe und verrechnete 2800 Franken Verfahrenskosten. Weil die Angeschuldigten gegen den Strafbefehl rekurrieren, kam der Fall Anfang Mai vor das Bundesstrafgericht in Bellinzona.

Am Donnerstag hat das Gericht das Urteil verkündet. Es hat die Angeschuldigten freigesprochen.

Bundesanwaltschaft reagierte spät, dann aber heftig

Der Fall hat auch wegen der Strafuntersuchung für Aufsehen gesorgt. Die BA reagierte erst ein Jahr nach dem Versand des Schreibens, dann aber heftig. Sie ordnete Hausdurchsuchungen und Beschlagnahmungen an und führte umfangreiche Einvernahmen durch. Im Hintergrund hatte der SVP-Nationalrat Jean-Luc Addor Druck auf die BA gemacht, ein Verfahren zu eröffnen. Er war es, der bei der BA Anzeige erstattete. Diese druckte er auf ein offizielles Briefpapier des Parlaments.

Um wegen des Straftatbestands «Aufforderung und Verleitung zur Verletzung militärischer Dienstpflichten» gegen die drei Klimaaktivisten ermitteln zu können, brauchte die BA die Ermächtigung von Bundesrätin Karin Keller-Sutter (FDP). Bevor die Justizministerin ihre Unterschrift auf das Ermächtigungsbegehren setzte, hatte der Gesamtbundesrat entschieden, im Fall des offenen Briefs der Klimaaktivisten gelte die Meinungsäusserungsfreiheit. Auf eine Anfrage von Nationalrat Addor schrieb die Regierung am 8. Juni 2020: «Der Bundesrat hat als Reaktion auf diesen offenen Brief keine Beschwerde bei der Bundesanwaltschaft eingereicht und beabsichtigt auch nicht, dies zu tun. Die in der Bundesverfassung garantierte Meinungsfreiheit und die Strafbarkeit müssen in jedem Einzelfall abgewogen werden.»

Philippe Reichen

