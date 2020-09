Aktionswoche «Rise Up for Change» – Klimaaktivisten besetzen den Bundesplatz Mehrere hundert Menschen protestieren am Montagmorgen vor dem Bundeshaus. Die Besetzung des Platzes sei Auftakt zur Aktionswoche.

Der Bundesplatz stehe laut den Aktivistinnen und Aktivisten symbolisch für die Klimakrise. Raphael Moser Die Besetzung vom Montag ist Auftakt der Aktionswoche «Rise Up for Change». Keystone Parlament, Bundesrat, die Schweizerische Nationalbank sowie die Credit Suisse stehen in der Kritik der Aktivistinnen und Aktivisten. Keystone 1 / 4

Umweltaktivisten haben am frühen Montagmorgen den Bundesplatz in Bern besetzt. Dies bestätigte die Einsatzzentrale der Kantonspolizei Bern gegenüber der Nachrichtenagentur Keystone-SDA.

Die Klimaaktivisten wollen laut einer zudem am Montagmorgen verschickten Medieninformation mit der Besetzung einen Auftakt zur Aktionswoche «Rise Up for Change» setzen. Die Klimabewegung habe mit mehreren hundert Menschen den Bundesplatz in Bern aus Protest gegen das politische und wirtschaftliche System, welches für die Klimakrise verantwortlich sei, eingenommen, hiess es weiter. Die Aktivisten laden laut dem Communiqué weitere Bürgerinnen und Bürger ein, auf den Bundesplatz zu dem Protestcamp zu kommen und sich der Kundgebung gegen die Klimakrise anzuschliessen.

Parlament und SNB im Fokus

Der Bundesplatz stehe symbolisch für die Zerstörung durch die Klimakrise, schrieben die Aktivisten weiter. Das Parlament und der Bundesrat hätten der Flugbranche fast zwei Milliarden Franken geben und die Schweizerische Nationalbank sowie die Credit Suisse investierten weiterhin Milliarden in die Förderung fossiler Brennstoffe, kritisierten sie. Die Klimabewegung kündigte gleichzeitig weitere Aktionen gegen die institutionelle Politik, die Wirtschaftselite und den Finanzplatz bis zum 25. September an. Geplant sind verschiedene Workshops, Yogastunden, Speeddating und Demos.

Keystone

Die Anzahl der Teilnehmerinnen und Teilnehmer und Angaben zum Umfang der Protestaktion wollte die Kantonspolizei Bern allerdings gegenüber Keystone-SDA nicht bestätigen.

Der Artikel wird im Laufe des Tages ergänzt.

SDA