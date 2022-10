Auf der Strasse festgeklebt – Klima-Aktivisten blockieren Verkehr auf Berner Lorrainebrücke Sechs Aktivistinnen und Aktivisten der Bewegung «Renovate Switzerland» setzten sich am Samstagnachmittag auf die Lorrainebrücke. Die Polizei musste eingreifen. Christian Häderli

Überzeugte Aktivistinnen, genervte Autofahrer: Sympathisantinnen von «Renovate Switzerland» brachten ihre viel diskutierte Protestform am Samstag nach Bern. Foto: PD/Renovate Switzerland

Kurz vor 13.45 Uhr war der Verkehr plötzlich in beide Richtungen blockiert: Sechs Aktivistinnen der Bewegung «Renovate Switzerland» hatten sich auf der Berner Lorrainebrücke auf die Fahrbahn gesetzt, gekleidet in orange Westen, Schilder hochhaltend, die an das Etikett einer Rivella-Flasche erinnern. Auch die Buslinie 20 von Bernmobil wurde durch die Aktion beeinträchtigt.

Als die Polizei kurze Zeit später eintraf, entfernte sie vorerst drei Protestierende von der Strasse. Die Fahrbahn stadtauswärts war somit wieder frei, der Verkehr konnte wechselseitig geführt werden. Jene drei Aktivisten, welche die stadteinwärts führende Fahrbahn blockierten, klebten ihre Hände allerdings beim Eintreffen der Polizistinnen auf dem Asphalt fest.

Weil die Polizei die festgeklebten Personen zuerst von der Strasse lösen musste, dauerte es etwas länger, bis die gesamte Brücke wieder für den Verkehr freigegeben werden konnte. Um 14.15 Uhr rollte der Verkehr schliesslich wieder uneingeschränkt, die Blockade hatte etwas mehr als eine halbe Stunde gedauert.

«Gemäss aktuellem Kenntnisstand wurde bei der Aktion niemand verletzt», sagte Joël Regli, Mediensprecher der Kantonspolizei Bern, auf Anfrage. «Die sechs beteiligten Personen wurden für weitere Abklärungen auf eine Polizeiwache gebracht.»

Sie fordern Geld für den Klimaschutz

Gemäss eigenen Angaben handelt es sich bei der Blockade auf der Lorrainebrücke bereits um die zehnte Aktion von «Renovate Switzerland» innerhalb eines Monats. Auch in Bern hatten sich bereits zuvor Menschen auf die Strasse gesetzt: Am Morgen des 11. Oktober war die Autobahnzufahrt bei der Wankdorfbrücke in Bern blockiert worden.

Die Forderung bleibt bei allen Strassenblockade-Aktionen die gleiche: Der Bund soll sofort vier Milliarden Franken bereitstellen, damit sich 100’000 Personen im Baugewerbe umschulen lassen und sich auf die sogenannte thermische Gebäudesanierung spezialisieren können.

Die Renovierung von möglichst vielen Gebäuden und deren Ausstattung mit klimaverträglichen Heizungen erachtet die Bewegung als «ersten offensichtlichen Schritt, um aus den fossilen Energien auszusteigen und die Energiewende einzuleiten», wie «Renovate Switzerland» in einer Medienmitteilung schreibt.

Die Bewegung hat angekündigt, in den nächsten Tagen weitere ähnliche Aktionen durchzuführen.

