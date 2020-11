Brücke zwischen Mentalitäten – Klienten sehen bei ihm, was man in der Schweiz erreichen kann Selman Lajqi-Wildbolz berät Migranten in Berufs- und Sozialversicherungsfragen. Er versteht sie, denn er floh selber vor dem Bürgerkrieg in Jugoslawien. Markus Dütschler

Selman Lajqi-Wildbolz kennt den Hintergrund von Kosovo-Albanern und erläutert ihnen die Schweizer Verhältnisse. Foto: Adrian Moser

Ein Kosovo-Albaner krampft drei Jahrzehnte auf dem Bau. Dann erleidet er einen Autounfall und hat starke Rückenschmerzen. Wie soll es mit ihm beruflich weitergehen? Arbeitgeber, Sozialversicherer und Ärzte klopfen bei Selman Lajqi-Wildbolz an. Er versammelt die Beteiligten in seiner Beratungsstelle, wo der Fall aus allen Perspektiven erörtert und nach einer Lösung gesucht wird. Da der 51-jährige Berater aus Kosovo stammt, kann er auch Klienten mit geringen Deutschkenntnissen die Rechtslage erläutern und ihre Anliegen an die Fachleute weitergeben.