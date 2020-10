Münsingen – Kleinkind von Zug erfasst und verstorben Ein Kleinkind ist am vergangenen Donnerstag unter den Zug gekommen und gestorben.

Ein Kleinkind ist am vergangenen Donnerstag in Münsingen von einem Zug erfasst worden und ums Leben gekommen. Das teilte die Kantonspolizei Bern am Montag mit.

Ein Unfallgeschehen stehe gemäss aktuellen Erkenntnissen im Vordergrund, heisst es im Communiqué. Das Care Team des Kantons Bern kümmerte sich demnach vor Ort um die Angehörigen und weitere betroffene Personen.

Das Kleinkind wurde am Donnerstag kurz vor 12.55 Uhr auf der Bahnstrecke zwischen Worb und Konolfingen von einem Zug erfasst. Die Rettungskräfte konnten vor Ort nur noch den Tod des Kindes feststellen. Nähere Angaben machten die Polizei und die Regionale Staatsanwaltschaft Bern-Mittelland nicht.

SDA