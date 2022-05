Slowenien für Geniesser – Kleines Land mit grosser Küche Fische namens Fonda, Emmentaler vom Feinsten: Slowenien ist ein Gourmet-Mekka, das sich bestens im Austausch mit Food-Produzentinnen entdecken lässt. Claudia Schmid

Guten Appetit: Auf dem Kräutergut Belajevi im Süden Sloweniens kann man sich durch den halben Garten essen. Foto: PD

Irena Fonda ist um ihren Arbeitsort zu beneiden. Die Meeresbiologin führt eine Fischzucht mit Shop in der Bucht von Piran, nahe der Stadt Portoroz an der Adriaküste. Bis ins italienische Triest sind es nur 40 Autominuten.

Frischer Fisch: Irena Fonda, Meeresbiologin und Geschäftsführerin der Fonda Fish Farm. Foto: PD

Auf einem Tisch unter Kiefern haben Irena und ihr Mitarbeiter Gorazd Šinik fangfrischen rohen Piraner Wolfsbarsch zum Degustieren vorbereitet. Angerichtet auf getoastetem Weissbrot, wird er mit Fleur de Sel von den benachbarten Salinen von Sečovlje und istrischem Olivenöl serviert. Dazu gibts ein Glas Malvazija, ein in der Gegend bekannter, spritziger Weisswein.

So gut schmecken Produkte nur an ihrem Herkunftsort! Was frisch ist und was nicht, weiss Geschäftsführerin Irena Fonda. «Erschreckend viele Besucher meinen, Fisch müsse nach Fisch riechen», sagt sie und reicht einen Wolfsbarsch herum. vor kurzem war dieser noch im Wasser, und er riecht fast neutral – vielleicht ganz zart nach Meer. «Genau so muss er sein», urteilt Fonda.

Ihr Vater Ugo, ein Unterwasserbiologe, hatte in dieser Bucht die einzige Fischfarm Sloweniens gegründet. Die Wolfsbarsche leben in Becken mit sackartigen Netzen auf dem offenen Meer, etwa 15 Bootsminuten vom Strand entfernt. Gefüttert werden sie vom Boot aus mit Biofutter. Um zu wachsen, dürfen sich die Fische Zeit lassen: Ein Fonda-Fisch braucht zwischen vier und fünf Jahren, bis er ausgewachsen ist.

Die Wolfsbarsche der Fonda Fish Farm leben in Becken auf dem offenen Meer und werden vom Boot aus mit Biofutter gefüttert. Foto: PD

Auf einer Bootstour, die sich allein wegen des Blicks auf die Küste lohnt, überzeugen wir uns vom Deluxe-Leben der Piraner Branzini. Und beobachten eine zappelnde, schillernde Masse von Fischkörpern, nachdem Gorazd Trockenfutter in die Becken geworfen hat. Die Fische namens Fonda kommen in vielen Gourmet-Restaurants in Slowenien, aber auch in Nachbarländern auf den Tisch.

Küche mit fast unerschöpflichen Naturressourcen

Es spielt keine Rolle, ob man sich an der 47 Kilometer langen Meeresküste Sloweniens, in den ausgedehnten Wäldern, den alpinen Regionen oder im Zentrum um die Hauptstadt Ljubljana bewegt: Überall entdeckt man Food-Produzentinnen, die ihr Unternehmen für touristische Zwecke fit gemacht haben. Schliesslich ist die slowenische Küche eine ausgeprägte Terroir-Cuisine mit fast unerschöpflichen Naturressourcen.

Besonders wichtig ist die Bienenzucht – mit fünf Imkerinnen und Imkern pro 1000 Einwohnern gilt Slowenien als Honig-Hochburg. Auch wild wachsende Nahrungsmittel sind essenziell. Die slowenische Gastronomin Ana Roš etwa, die 2017 als beste Köchin der Welt ausgezeichnet und dank einer Netflix-Doku berühmt wurde, verarbeitet im Herbst jeweils 20 Sorten Wildpilze. Wie viele aus der Branche arbeitet sie direkt mit Pilzsammlerinnen oder Jägern zusammen.

Roš war im vergangenen Jahr Botschafterin für Slowenien, der europäischen Gastronomieregion 2021. Sie hatte dazu beigetragen, dass sich das Land in den vergangenen Jahren als kulinarischer Hotspot etablierte. Kein Wunder, bei der auffallenden gastronomischen Vielfalt auf kleinem Raum. Slowenien ist halb so gross wie die Schweiz; man gelangt in anderthalb Stunden von Ljubljana aus praktisch in jede Region.

So dauert es nur etwa eine Stunde, bis man am Bohinj-See ankommt, einem türkisgrünen Gewässer. Geprägt von Wiesen und Bergen, erinnert die Bohinj-Region in den Julischen Alpen an die Schweiz. Hier befindet sich auch der Bauernhof Gartner, ein Betrieb mit Schaukäserei und Gasthaus.

Bäuerin Anica Gartner tischt eine Hirtenjause auf: hofeigenen Schnaps, Brot, Schmalz und Käse. Ein Schweizer Käser namens Thomas Hitz habe im 19. Jahrhundert in dieser Region eine Käsereimethode nach «Emmentaler Art» bekannt gemacht, erzählt Gartner. Tatsächlich schmeckt die Sorte «à la Hitz» ähnlich zart wie das Vorbild aus der Schweiz.

Währschaftes Zvieri-Plättli: Käse und Wurst auf dem Bauernhof Gartner. Foto: PD

In der Bohinj-Region geht das Entdecken ursprünglicher Dörfer mit dem Genuss ursprünglicher Lebensmittel einher. In Stara Fuzina mahlen wir bei Marjia in der Mühle die alte Maissorte Trdink, und wir lernen, wie daraus ein traditioneller Brei mit Speck entsteht.

Bei der «Pflanzen-Soziologin»

Das höhlenreiche Karstgebiet, wo Andreja Cerkvenik auf dem Kräutergut Belajevi tätig ist, liegt im Süden. Offensichtlich geben Frauen den slowenischen Ursprungsprodukten ein Gesicht. Cerkvenik bezeichnet sich als «Pflanzen-Soziologin». In Divača bewohnt sie ein geschmackvoll eingerichtetes Haus. Interessierte können in diesem Paradies in Zelten übernachten. Cerkvenik hat einen riesigen Kräutergarten angelegt.

Andreja Cerkvenik bei der Arbeit im grossen Kräutergarten Belajevi. Foto: PD

Sie tüftelt an Kräuterweinen und Kosmetikprodukten. «Ich setze Pflanzen und Kräuter nicht nur in der Küche ein, sondern auch als Heilmittel. Damit sie Geschmack entwickeln, lasse ich sie leiden. Sie müssen beispielsweise lernen, mit Trockenheit auszukommen», sagt Cerkvenik.

Die Produkte des Kräuterguts Belajevi kommen unter anderem in vielen slowenischen Spitzenrestaurants zum Einsatz. Foto: PD

In ihrem Garten führt sie zu einem Strauch Tulsi, dem indischen Basilikum, das als «Anti-Stress-Kraut» bekannt ist, bittet, in ein Blatt des scharfen, griechischen Oreganos zu beissen, und lobt den Anisgeschmack des Thai-Basilikums. Doch am meisten schwört sie auf das aromatische, verdauungsanregende Bohnenkraut, auch Satureja genannt. Es eignet sich vorzüglich als Zugabe für Suppen, Salate oder Omeletts. Ihre Gewürze und Pflanzen vertreibt Cerkvenik, selber eine leidenschaftliche Köchin, an Spitzenköche.



Zu ihnen gehört auch Janez Bratovž. In Ljubljana betreibt er mit dem Restaurant JB eines der bekanntesten Gourmetlokale Sloweniens. Bratovž gilt als Pionier der modernen slowenischen Küche. Seit Jahren ist er Stammkunde auf dem Food-Markt in Ljubljanas Zentrum. Dort deckt er sich fast täglich mit Spezialitäten ein. Wir tun es ihm gleich und besuchen den zentralen Marktplatz. Auf der Einkaufsliste: Honig, Salz und Meeresspargel aus der Adria. Letztere haben wir am Vorabend im Bratovž-Restaurant gegessen. Wasserspargel schmeckt leicht pfeffrig und würde wohl perfekt zu Piraner Wolfsbarsch passen.

