Parc Ela, Graubünden – Kleine Orte, grosser Bike-Spass Biken und Schlafen abseits der Hotspots – überraschende Ferien in den Dörfern des Parc Ela im Bündnerland. Christian Schreiber

Naturschauspiel und sportlicher Spass: Eine Bikerin und ein Biker auf der Alp Flix. Foto: Christian Schreiber

Die Schlange vor der ehemaligen Post erstaunt, denn Bivio mit nicht einmal 300 Einwohnern ist im Sommer ein ruhiger Ort. Es sind Einheimische, die auf einen Kaffee warten. Drinnen gibt es Latte statt Briefmarken und Cappuccino statt Pakete. Die kleine Rösterei, in der die Mitarbeiter die Bohnen noch in Handarbeit in Päckchen füllen, ist ein beliebter Treffpunkt.