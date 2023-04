Formstarke Zürcher

Ein spektakulärer 4:2-Sieg gegen den FC Basel im St. Jakob-Park – Einzug in den Cupfinal. Das war am Dienstag. Drei Tage zuvor hatten die Berner gegen Verfolger Servette die erst zweite Meisterschaftsniederlage in dieser Saison kassiert (1:2). Welches Gesicht zeigt das Team von Trainer Raphael Wicky heute gegen die Grasshoppers?

Sowohl die Berner als auch die Zürcher haben in den bisherigen acht Spielen der Rückrunde 13 von 24 möglichen Punkten geholt. Für die Young Boys eine bescheidene Ausbeute, trotzdem ist der nächste Meistertitel wohl nur noch eine Frage der Zeit. Weil Servette gestern in Sion nur 2:2 spielte, können sie heute den Vorsprung an der Tabellenspitze mit einem Sieg wieder ausbauen – auf 17 Punkte. Aber aufgepasst: GC hat zuletzt drei Siege in Serie eingefahren. Diese Serie möchten die Zürcher ausbauen – und somit eine andere beenden: Seit fast sechs Jahren haben sie gegen YB nicht mehr gewonnen.

Welche Serie reisst? Welche hält?