Am 14. August startet das neue Schuljahr. Doch im Kanton Bern fehlen nach wie vor 30 Lehrpersonen – und das sind nur die unbefristeten Stellen. Insgesamt sind gemäss dem kantonalen Stellenportal sogar 123 Jobs im Schulbereich offen. Dazu zählen auch Betreuungspersonen in der Tagesschule sowie Stellvertreterinnen und Stellvertreter für verschiedenste Positionen. An einzelnen Schulen drohten temporäre Klassenzusammenlegungen, schreibt die kantonale Bildungsdirektion in einer Medienmitteilung vom Mittwoch.

Sie greift nun ein. Zusammen mit dem Verband Bernischer Gemeinden, der Lehrergewerkschaft Bildung Bern, dem Berufsverband Schulleitungen Bern sowie der Pädagogischen Hochschule hat sie mehrere Massnahmen gegen den Lehrpersonenmangel beschlossen. Das sind die wichtigsten:

Mehr Geld für Klassenlehrpersonen vorgesehen

Klassenlehrkräfte haben neben dem Unterrichten administrative Aufgaben und führen zahlreiche Gespräche mit Eltern. Sie will der Kanton besser unterstützen. Seit gut einem Jahr können sie statt einer sogenannten Entlastungslektion pro Woche zwei abgelten. Nun will die Bildungsdirektion die zweite Lektion wieder streichen, dafür sollen Klassenlehrpersonen eine monatliche Funktionszulage erhalten sowie zusätzliche fünf Stellenprozent. Kurz: Sie sollen mehr Geld bekommen für ihre Arbeit.

Die politische Konsultation dazu beginnt «demnächst». Vorgesehen sei die Einführung auf August 2024, sagte Bildungsdirektorin Christine Häsler an der Medienkonferenz.

Mittel- bis langfristig prüft die Bildungsdirektion auch eine Erhöhung der Gehaltsklasse für alle Lehrpersonen in der Volksschule.

Auf Einsteigende zugeschnittene Ausbildung

Die Pädagogische Hochschule Bern hat bereits diesen Sommer Camps durchgeführt, damit sich Unterrichtende ohne Lehrdiplom auf ihre Aufgaben vorbereiten können. Die Camps sollen weiterhin stattfinden, kündigt die Bildungsdirektion an. Davon profitieren nicht nur die Einsteigerinnen sowie ihre Schüler, sondern auch Schulleitungen und erfahrenere Lehrpersonen. Denn so werden sie voraussichtlich weniger einspringen und in schwierigen Situationen vermitteln müssen.

Gleichzeitig schielt man auch auf ausländische Lehrkräfte. Ab Oktober bildet die PH Bern neu ein berufsbegleitendes Zertifikat (CAS) für alle an, die über ein ausländisches Lehrdiplom verfügen. «Der einjährige Lehrgang vermittelt den Teilnehmenden Grundkenntnisse des Schweizer Bildungs- und Schulsystems und erweitert ihre Kompetenzen, die für ihre Tätigkeit an Schweizer Volksschulen relevant sind», heisst es in der Medienmitteilung.

Entlastung der Schulleitungen

Auch zahlreiche Schulleitungen leiden unter dem Druck durch den Lehrpersonenmangel. Seit kurzem können sie Kurzurlaube beantragen, um sich mit der Organisation ihrer Schule auseinanderzusetzen. Die Kosten für die nötigen Stellvertretungen in dieser Zeit trägt die Gemeinde oder der Kanton – je nach Tätigkeitsbereich.

«Bereits gibt es mehrere Gemeinden, die den Lehrpersonenmangel an ihrer Schule reduzieren konnten, indem sie ihre Schulorganisation angepasst haben», betont die Bildungsdirektion. Christine Häsler sagte an der Medienkonferenz, dass man gleichzeitig die Stellenprozente der Schulleitungen erhöhen wolle – idealerweise auf August 2025.

