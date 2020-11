Stadtberner Budget – Klares Ja trotz Defizit und breiter Gegenkampagne Gleich hoher Nein-Anteil wie vor einem Jahr – trotz stark veränderter Finanzlage und bürgerlichem Angriff.

Das Bürgerliche Bündnis setzte sich für ein Nein zum Budget ein – und scheiterte. Foto: Ruben Wyttenbach

Die Stadtberner Stimmberechtigten haben das Budget trotz tiefroter Zahlen angenommen. Rund 73 Prozent der Stimmenden hiessen den Voranschlag gut, wie die Stadt gestern mitteilte. 33895 Stimmberechtigte legten ein Ja in die Urne, 12561 lehnten das Budget ab. Die Stimmbeteiligung lag bei 61 Prozent.

Die Stadt Bern erwartet im kommenden Jahr ein Defizit von 40,9 Millionen Franken. Der Gemeinderat begründet dies mit sinkenden Steuereinnahmen – unter anderem wegen der Coronakrise. Allerdings nicht nur: Bereits Anfang Jahr musste die Stadt eine Verschlechterung der Steuereinnahmen bekannt geben und ihre grosszügige Finanzpolitik der vergangenen Jahre neu ausrichten.

Stabiler Nein-Anteil

Die bürgerlichen Parteien und die Wirtschaftsverbände bekämpften das Budget: Die Stadt Bern stehe finanziell mit dem Rücken zur Wand und müsse in weit grösserem Ausmass sparen. Die rot-grünen Ausgabenexzesse müssten ein Ende haben.

Anders sah es das rot-grüne Lager: Die Finanzlage der Stadt sei nach wie vor solid. In aussergewöhnlichen Zeiten seien gewisse Defizite zu verkraften. Der leistungsfähige Service Public werde mit dem vorgelegten Budget aufrechterhalten.

Bemerkenswert ist: Obschon das Budget im Vergleich zu den Vorjahren ein Defizit vorsah und obschon die bürgerlichen Parteien deswegen mit einer Kampagne aktiver als in früheren Jahren für ein Nein geworben hatten, vermochten es die überparteiliche Allianz von FDP, SVP, BDP, CVP, EDU und Jungfreisinn nicht, den Nein-Anteil im Vergleich zu den Vorjahren substanziell zu erhöhen. Der Nein- und Ja-Anteil war in den Jahren zuvor, wo keine Defizite sondern Plus vorgesehen waren, etwa gleich gross. Rund 75 Prozent sagten Ja im Jahr 2019, ebenfalls rund 73 Prozent waren es 2018.

Die bürgerliche Allianz, zu der sich die Grünliberalen nicht gesellt hatten, teilte in einer Mitteilung mit: Man nehme die Annahme des Budget «zur Kenntnis». Die Stadtberner Stimmbevölkerung mache sich «offenbar wenig Sorge um eine Umverteilung der Schulde zu Lasten zukünftiger Generationen», heisst es darin. Die Organisationen und Parteien im Komitee würden sich unabhängig davon weiter dafür einsetzen, dass das Ausgabenwachstum gebremst, die Umverteilung zu Lasten der nächsten Generation gestoppt und eine Steuererhöhung abgewendet werden kann.

sda/mob