Essen für guten Zweck – Kitchen Battle trotzt Corona Der Charity-Anlass Kitchen Battle lässt sich von Corona-Vorschriften nicht entmutigen. In der Grossen Halle der Reitschule lassen sich die Abstände zwischen den Gourmets bestens einhalten. Markus Dütschler

Am Wohltätigkeitsanlass Kitchen Battle wird gut gegessen, der Erlös kommt sozialen Projekten zugute. Foto: Stefan Anderegg

Die Gastronomie ist in einem schwierigen Umfeld unterwegs. Viele Anlässe wurden abgesagt. Nicht aber der Wohltätigkeitsanlass Kitchen Battle: Die «Küchenschlacht» findet statt. Bereits 2018 und 2019 kämpften die Teams in der Grossen Halle der Reitschule. Der Raum erweist sich in diesem Jahr als wahres Geschenk. Wie die Organisatoren schreiben, liessen sich die 140 Gäste trotz Abstandsregeln in der gemütlich möblierten und dekorierten Halle bestens unterbringen.

An drei Abenden treten je zwei Teams gegeneinander an, die den Gästen je vier Gänge vorsetzen. Den Anfang machen am Donnerstag, 12. November, das Restaurant zum Äusseren Stand (Bern) gegen den Seepark (Thun). Der Anlass heisst «Zwillings-Battle», weil die jungen, aber bereits von «Gault Millau» und «Michelin» dekorierten Köche Fabio Toffolon und Dominik Sato – trotz unterschiedlicher Namen – Zwillingsbrüder sind.

Am Freitag, 13. November, folgt die Downtown-Battle: Hier treten mit dem Meridiano im Kursaal und dem Casino in Bern zwei Hauptstadtlokale gegeneinander an. Meridiano? Gibts doch gar nicht mehr. An diesem Abend schon. Fabian Raffeiner hat seine ehemalige Meridiano-Truppe nochmals zusammengetrommelt.

Der Samstag, 14. November, läuft unter «Gemüse-Battle». Hier treten das «allererste lupenreine vegane Restaurant Lil Radish» gegen das Team des Klösterli-Weincafés an, dem Pascal Melliger seit kurzem als Küchenchef vorsteht.

Der Erlös fliesst in Projekte der Organisation Cuisine sans frontières. Die Kochteams und das Vorbereitungskomitee arbeiten gratis. Die Lebensmittel werden gespendet. Beide Teams müssen aus dem vorhandenen Rohmaterial ein Menü kreieren.

Cuisine sans frontières realisiert in Krisengebieten oder in sozialen Konfliktsituationen gastronomische Treffpunkte und Ausbildungsstätten an. Dieses Jahr wird in Equador eine Gastronomieausbildung für die indigene Bevölkerung unterstützt, in Griechenland gibt es eine Kurzausbildung für Flüchtlinge und verarmte Griechinnen und Griechen. Schweizweit kamen 2019 an den Anlässen 160’000 Franken zusammen.

Die Anlässe sind ab sofort unter www.kitchenbattle.ch buchbar.