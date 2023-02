Krippen-Beratung für Schweizer Unternehmen – Weil sie keine Kita fand, gründete sie eine – nun stehen Firmen Schlange Im Kampf um Fachkräfte unterstützen Betriebe ihren Angestellten bei der Kinderbetreuung. Doch die ist stark reglementiert. Das brachte Sarah Steiner auf eine Idee, die Anklang findet. Simone Luchetta

Plädiert für Work-Life-Integration statt Work-Life-Balance: Sarah Steiner, Mitgründerin eines Zürcher Start-ups, das Arbeitsplätze plus Kinderbetreuung vermietet. Foto: Maedy Georgusis Photography

Sarah Steiner hatte sich die Rückkehr in ihren Beruf nach der Babypause etwas anders vorgestellt. Kind und Karriere liessen sich nicht so leicht vereinbaren, wie sie erwartet hatte. «Es fehlte vor allem an Betreuungsmöglichkeiten, wenn im durchorganisierten Alltag einmal etwas schieflief, wenn etwa meine Mutter als Babysitterin ausfiel. Dann stand ich wie der Esel am Berg», sagt die gelernte Journalistin.