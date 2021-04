Integrationspolitik – Kita-Gutscheine für die frühe Sprachförderung im Kanton Bern Kinder sollen beim Eintritt in die obligatorische Schule die am Wohnort gesprochenen Sprache sprechen können. Die Sprachkenntnisse sollen darum schon in der Kita gefördert werden.

In der Kita soll die Integration fremdsprachiger Kinder gefördert werden. (Symbolbild) KEYSTONE/GAETAN BALLY

Im Kanton Bern erhalten alle Kinder mit einem Sprachförderbedarf einen Kita-Betreuungsgutschein im Umfang von 40 Prozent. Damit sollen die Ziele der Frühförderung im Kantonalen Integrationsprogramm (KIP) erreicht werden.

Der Regierungsrat hat das KIP-Folgeprogramm für die Jahre 2022-2023 («KIP 2bis») verabschiedet, wie er am Dienstag mitteilte. Ein strategisches Ziel im Bereich der Frühen Förderung ist es, dass sich Kinder bis zum Alter von fünf Jahren beim Eintritt in die obligatorische Schule in der am Wohnort gesprochenen Sprache verständigen können – also in Deutsch oder in Französisch.

Durch den Besuch einer Kindertagesstätte sollen die Kinder während alltäglichen Interaktionen die Sprache lernen. Damit dies gelingen könne, brauche es vertrauensvolle Beziehungen und einen ausreichenden Betreuungsumfang.

Bislang profitieren rund 330 Kinder

Das vom Kanton und den Gemeinden gemeinsam finanzierte Gutschein-System sei erfolgreich gestartet, hiess es weiter. 301 Gemeinden (96 Prozent) geben demnach die entsprechenden Kita-Gutscheine aus. Derzeit profitierten kantonsweit rund 330 Kinder für die Sprachförderung von einer familienergänzenden Kinderbetreuung.

Zugang zu einer kindgerechten Sprachförderung erhalten auch Kinder von Asylsuchenden. Sie werden dazu in die Kitas integriert und nicht mehr länger in einem «spezifischen Setting» isoliert. Um den Zugang von Familien aus dem Asylbereich sicherzustellen, wird den Gemeinden bei dieser Gruppe der Selbstbehalt erlassen.

SDA

