Musikfestival Bern: Geisterbefreiung im Berner Münster – Kirche unter Strom gesetzt Uraufführung als Ereignis: Der bald 84-jährige Schweizer Komponist Thomas Kessler befreit mit Musik und Elektronik die Dämonen aus den Sandsteinmauern des Berner Münsters. Marianne Mühlemann

Die Klanggeister kommen aus Höhen und Tiefen: Mit seiner Klangregie hält Jonathan Stockhammer das «Oratorium» des Komponisten Thomas Kessler zusammen. Foto: Annette Boutellier

Wehe, wenn die tatsächlich kommen: all die unsichtbaren Götter und Geister, die hier mit ihren Namen gerufen, angefleht, herbeigeschrien werden: Manitu, Ra, Odin, Ischtar, Apollon, Adona. Und mindestens weitere siebzig Gottheiten, die irgendwann und irgendwo auf der Welt um Hilfe angerufen wurden (und werden). Der Berner Dichter Lukas Bärfuss hat die Verzweiflung und Bitten der Menschen in Verse gehauen. Knapp, kantig, messerscharf. Und der Komponist Thomas Kessler hat den Worten Form und Ausdruck verliehen mit hybriden Klängen, die zwischen dem Hier und Jetzt und einer anderen Welt angesiedelt sind. Was daraus wurde, konnte man live hören: Siebzig Minuten lebendig-neue Musik, die im Rahmen des Musikfestivals Bern aus der Taufe gehoben wurde. Ein Ereignis, das auf Interesse stösst: Das Münster ist – unter Einhaltung aller Schutzvorkehrungen – ausverkauft.

Mittendrin im Auge des klingenden Orkans sitzt das Publikum – und ist begeistert.

Man wohnt einer Art Schöpfungsakt in zwölf Teilen bei. Evolution und Apokalypse im Zeitraffer. Das Resultat berührt, weil das, was sich da in Klängen abspielt, unmittelbar mit uns zu tun hat.

«Bin ich, bin ich Gott?»

So geht szenisches Schauspiel für das Ohr. Wispernde Klangnebel materialisieren sich und plustern sich zu Klangsäulen auf, zu Flächen in Hell und Dunkel. Himmlisch-reine Intervalle verlieren ihre Contenance, zerplatzen in frei schwebende fiebrige Klangfetzen. Da spielen sich zwischen abrupten Stille-Oasen klingende Dramen ab. Unfassbare, unsichtbare, für die es kaum Worte gibt, weil jegliche Analyse danebenzielt. Sie vermag nichts über die Wirkung auszusagen. Und die hat es in sich.

Feinste Töne wie verängstigte Mäuse, die über Holzböden fliehen. Ein Tonband, das rückwärts läuft gegen die Zeit. Glucksende Töne, flackernde Notsignale, als befände man sich an Bord des Raumschiffes Enterprise. «Bin ich, bin ich Gott?» Die gesungene Frage hängt irgendwann wie ein Menetekel im Raum. Zwar bleiben die Texte meist unverständlich, das stört aber nicht. So bleibt vieles offen. Erst am Ende, wenn Lukas Bärfuss als Sprecher mit rhetorischen Fragen die Musik ergänzt, drängt das Wort in den Vordergrund, schafft Klarheit. «Was werdet ihr euren Kindern einst zeigen, sagen, zu spüren geben, schenken …?» Das hallt nach.

Selbstbestimmte Solisten

Wie der 84-jährige Komponist Thomas Kessler, der 2018 den Grand Prix Musik gewann, die menschliche Stimme und den Sound vertrauter Instrumente mit elektronisch-künstlichen Techniken erweitert, ist faszinierend und die beste Voraussetzung dafür, dass es den knapp zwanzig Beteiligten unter der Leitung von Jonathan Stockhammer gelingt, den Hörraum zu sprengen. Das Publikum sitzt mittendrin im Auge des klingenden Orkans – nachdenklich, neugierig und am Ende begeistert.

«Oratorium» hat der Komponist sein Werk betitelt. Das ist pures Understatement – es ist ein szenisches Meisterwerk. Die Architektur der Partitur ist streng durchstrukturiert: Um ein klingendes Zentrum, an dem alle Beteiligten mitwirken, sind symmetrisch solistische Arien, ein Raumkanon, ein Choral und eine Solokadenz der Orgel zu hören. Kessler bezieht den akustischen Raum des Berner Münsters in sein Werk ein und setzt ihn mit klingenden Energien unter Strom. Das ist einzigartig und extrem komplex: Was hier zufällig wirkt, ist Kalkül. Sechs Vokalsolisten sind mit iPads und Mikrofonen im Kirchenschiff verteilt und steuern, verfremden und samplen ihre live-elektronischen Gesänge selbstbestimmt und individuell. Würde man die sechs Sängerinnen und Sänger mit einer Luftlinie verbinden, ergäbe sich ein Pentagramm.

An der Kopfseite dieses fünfzackigen Sterns sitzen im Chor der Kirche die Musiker des Ensembles Nikel mit ihren Instrumenten; E-Gitarre, Saxofon, Perkussion und Klavier. Ihnen gegenüber werkt Münsterorganist Daniel Glaus an der Hauptorgel, deren mächtige Stimme aus dem Hinterhalt Akkorde schiesst und braust und lodert, als ginge es darum, die Geister und Dämonen aus den 600 Jahre alten Sandsteinmauern des ehrwürdigen Kirchenraums zu befreien. Kessler schafft das und noch viel mehr: Der bald 84-jährige Komponist versöhnt sich mit den Geistern hier und bändigt auch gleich noch jene in seiner eigenen Vergangenheit. Als Gymnasiast habe er auf einer Kirchenorgel improvisiert und experimentiert, erzählte der Komponist, der bei der Uraufführung im Münster anwesend ist. Er habe darauf Musikverbot erhalten, weil mit der Musik im Kirchenraum nicht zu spassen sei.

Fehler gefunden?Jetzt melden.