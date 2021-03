Gastkommentar zum Engagement der Kirche – Kirche und Politik vertragen sich nicht Die Tagespolitik ist kein Auftrag der Landeskirchen. Mit ihrem Ja zur Konzerninitiative haben sie den Konsens gebrochen, wonach die Kirchen sich nicht in staatliche Angelegenheiten einmischen. Meinung Matthias Müller

Werbung für die Konzernverantwortungsinitiative an einer Kirche in Morges-Echichens. Foto: Jean-Christophe Bott (Keystone)

Mit einer flächendeckenden Propaganda haben die Landeskirchen für ein Ja zur Konzerninitiative gekämpft. Damit haben sie in den Augen der Jungfreisinnigen den bis heute anhaltenden Konsens zwischen Staat und Kirche gebrochen, wonach die Kirchen sich nicht in staatliche Angelegenheiten und in die demokratische Willensbildung des Souveräns einmischen. Der Fall liegt nunmehr infolge jungfreisinniger Stimmrechtsbeschwerde beim Bundesgericht.

Ungeachtet dieses Falles ist der Wille der Landeskirchen und ihrer Vertreter spür- und sichtbar, zu tagespolitischen Themen Stellung zu beziehen. Pfarrer Daniel Winkler gibt dies in seiner Tribüne im «Bund» vom 20. Februar gar unumwunden zu. Dem ist aber entgegenzuhalten: Die Landeskirchen haben keinen politischen Auftrag.