Reportage aus der Ukraine – «Kinder, der Krieg ist da!» Früh am Morgen schlugen in Kiew, Lemberg und Odessa die ersten Raketen ein. Seitdem wissen die Menschen in der Ukraine, dass nichts mehr ist, wie es mal war. Über den ersten Tag in einer neuen Zeit. Florian Hassel aus Kiew , Cathrin Kahlweit aus Wien , Frank Nienhuysen

Zuflucht gefunden: Mädchen in einer U-Bahn-Station in Kiew. Foto: Daniel Leal (AFP)

Olena Biletska wirkt ruhig, sie wäre wohl die Letzte, die jetzt in Panik geraten würde. Krieg hin oder her. Genau das hat sie ja trainiert: einen kühlen Kopf zu bewahren, wenn andere aufgeregt sind, strategisch vorzugehen, vorbereitet zu sein. «Wir gehen nirgendwo hin», sagt die Anwältin in Kiew am Telefon. «Ich weiss, was zu tun ist.»