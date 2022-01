Mit Rega ins Spital geflogen – Kind wird in Wasen von Auto erfasst und verletzt Am Mittwochmorgen ist ein Kind in Wasen im Emmental von einem Auto erfasst und dabei verletzt worden. Die Rega brachte es ins Spital.

Am Mittwoch ist es in Wasen im Emmental (Gemeinde Sumiswald) zu einem Unfall gekommen. Wie die Kantonspolizei mitteilt, war ein Autolenker auf der Bahnhofstrasse in Richtung Sumiswald hinter einem Linienbus hergefahren, als dieser vor einem Fussgängerstreifen in Wasen anhielt.

Der Autolenker überholte den Bus und erfasste ein Kind, das den Fussgängerstreifen hatte überqueren wollen. Das Kind wurde dabei verletzt. Das Kind wurde durch Drittpersonen und ein Ambulanzteam erstversorgt und darauf von der Rega ins Spital geflogen.

Der Verkehr wurde während mehr als einer Stunde wechselseitig geregelt. Die Kantonspolizei Bern hat Ermittlungen aufgenommen.

pd/ske

