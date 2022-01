Prekäre Versorgungslage in Nordkorea – Kim sendet Botschaften der Not Nordkoreas Staatschef beschäftigt zum Jahreswechsel Hunger mehr als Aussenpolitik. Sein Atomwaffenprogramm will er aber offenbar nicht herunterfahren. Thomas Hahn aus Tokio

Das Volk schaut zu: Das nordkoreanische Fernsehen überträgt eine Rede Kim Jong-uns. Foto: AFP

Silvester soll in Pyongyang wieder sehr schön gewesen sein. Die Zeitung «Rodong Sinmun», das Zentralorgan der allein herrschenden Arbeiterpartei in Nordkorea, veröffentlichte jedenfalls einen beschwingten Bericht von den Feierlichkeiten am Kim-Il-sung-Platz. Von einer erleuchteten Spezialbühne war die Rede, von vielen Bürgern und von diversen Performern, «die das hohe Lob auf die unsterblichen Taten und die Grossartigkeit der Arbeiterpartei sangen». Hits wie «Mein tolles Land» oder «Pyongyang ist am besten» seien erklungen.

Auf bunten Bildern war eine Menge mit und tanzendes Bühnenpersonal ohne Masken zu sehen. Und wer sich fragte, ob dieser Auflauf in Omikron-Zeiten nicht etwas riskant sei für ein isoliertes Land mit schwachem Gesundheitssystem, der konnte nach dem Fest den neuen Bericht der Weltgesundheitsorganisation (WHO) studieren. Demnach gibt es nach offiziellen Daten das Coronavirus in Nordkorea auch im anbrechenden dritten Jahr der Pandemie noch nicht.