Rennautos ohne Fahrer – KI am Steuer – die verblüffendste Rennserie der Welt Erstmals überhaupt haben sich zwei autonome Rennautos auf einem echten Rundkurs duelliert, mit Tempi von bis zu 300 km/h. Was rollt da auf uns zu? René Hauri David Wiederkehr

Gut beschützt: Wo sonst der Fahrer sitzt, ist bei den autonomen Rennwagen im Cockpit die sensible Elektronik untergebracht. Foto: Walt Kuhn (Penske Entertainment)

Autorennen ohne Pilot oder Fahrerin: Was futuristisch klingt, ist Gegenwart. Auf einer Rundstrecke in Texas fanden am vergangenen Freitag erstmals echte Duelle zwischen zwei Rennautos ohne Fahrer statt – bei Tempi von bis zu 300 km/h. Überholmanöver inklusive.