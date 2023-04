Reisepionierin Gertrude Bell – Keiner hielt um ihre Hand an – also begann sie, die Welt zu bereisen Statt sich mit den Ladys der englischen Upper Class zum Afternoon Tea zu treffen, trank die Archäologin Gertrude Bell lieber Kaffee in den Zelten arabischer Stammesfürsten. Und hielt unterwegs stets einen eleganten Lebensstil aufrecht – inklusive Wannenbädern in der Wüste. Stephanie Schmidt

Schlief wohl öfter im Zelt als jede andere Britin ihrer Zeit: Gertrude Bell in einer undatierten Aufnahme. Foto: Imago, AGB Photo

Die arabischen Scheichs dürften ganz schön verblüfft gewesen sein. Eine junge, gross gewachsene Frau mit grünen Augen und rotem Haar, begleitet von ein paar Bediensteten, reitet ihnen in der Wüste entgegen und spricht sie in fliessendem Persisch an.