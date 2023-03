Bieler Budget 2023 – Keine Steuererhöhung und ein Defizit von 2,7 Millionen Am 7. Mai wird die Bieler Stimmbevölkerung über das vorgestellte Budget entscheiden.

Der stellvertretende Bieler Finanzdirektor stellt das Budget 2023 den Medien vor. Foto: Raphaël Zwahlen

Der Bieler Finanzdirektor ad interim und Stadtpräsident Erich Fehr hat am Donnerstag ein Budget ohne Steuererhöhung und mit einem Defizit von 2,77 Millionen Franken vorgestellt. Das Budget 2023 sieht auch Massnahmen des Haushaltsstabilisierungsprogramms «Substance 2030» vor.

Bei diesem Budget handle es sich um ein Übergangsbudget, erklärte Fehr vor den Medien. Die Vorlage kommt am 22. und 23. März ins Parlament. Da das neue Budget an einem Runden Tisch zusammen mit den Parteispitzen erarbeitet wurde, sollte es im Stadtrat nur für wenig Diskussionen sorgen. Das letzte Wort hat die Bieler Stimmbevölkerung am Sonntag, 7. Mai.

SDA/law

