Citius-Meeting 2020 abgesagt – Keine Spitzen-Leichtathletik in Bern in diesem Jahr Die dritte Ausgabe des Citius-Meetings im Wankdorf ist abgesagt – zumindest in ihrer ursprünglichen Form. Marco Oppliger

Mujinga Kambundji wird sich in diesem Jahr in ihrem Heimstadion nicht mit internationalen Spitzenathletinnen messen können. Foto: Raphael Moser

Lange hofften die Organisatoren des Berner Citius-Meetings, von den direkten Folgen der Coronakrise verschont zu werden und den Leichtathleten eine erste Startmöglichkeit in dieser Saison zu bieten. Dies, weil ihr Anlass erst am 15. August hätte durchgeführt werden sollen. Doch soweit wird es nicht kommen: Mit der Ausdehnung des Veranstaltungsverbots von mehr als 1000 Personen bis Ende August wird das Citius-Meeting nicht in seiner gewohnten Form stattfinden können – es wäre die dritte Ausgabe gewesen.

2018 hatten sechs junge Leichtathleten das erste internationale Meeting in Bern seit 29 Jahren auf die Beine gestellt. Im Wankdorf waren bei der Premiere wie auch im letzten Jahr jeweils die besten Schweizer, sowie einige internationale Topathleten wie der polnische 800-m-Europameister Marcin Lewandowski am Start.

Die beiden Co-Präsidenten Matyas Kobrehel und Alain Croisier prüfen nun mit ihrem Team eine alternative Durchführungsform für das diesjährige Citius-Meeting, welche die Grundsätze der geltenden Schutzkonzepte einhält.