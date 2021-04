Extrawurst für Gemüsebauern – Keine Quarantäne für Saisonniers aus Risikoländern

Die Berner Gemüsebauern sind stark auf saisonale Angestellte aus dem Ausland angewiesen. Obwohl die meisten aus Risikoländern stammen, hat der Kanton sie von der Einreisequarantäne befreit. Andres Marti

Bei jedem Wetter: Polnische Saisonniers bei der Gemüseernte im Grossen Moos bei Ins. Foto: Adrian Moser (Archiv)

Für ausländische Angestellte der Obst- und Gemüsebranche gelten im Kanton Bern Sonderregeln. Sie müssen nach der Einreise in die Schweiz nicht in eine zehntägige Quarantäne. Die Berner Gesundheitsdirektion bestätigt auf Anfrage eine Meldung des Berner Bauernverbandes. Die Ausnahmeregelung für Saisonniers kam auf Drängen der Gemüse- und Obstproduzenten zustande, die beim Kanton entsprechende Gesuche eingereicht hatten.

Wer aus einem Risikogebiet in die Schweiz einreisen will, muss sich in der Regel testen lassen und zusätzlich in Quarantäne gehen. Ein Test allein genügt laut dem BAG deshalb nicht, weil es nach der Infektion einige Tage dauert, bis das Virus nachgewiesen werden kann. Bei den Saisonniers – die meisten stammen aus Polen und Rumänien – ist der Kanton nun aber offenbar bereit, dieses Risiko in Kauf zu nehmen. Trotz steigender Fallzahlen.