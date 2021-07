Experten über Impfreaktionen – Keine Nebenwirkung, kein Impfschutz? Schüttelfrost, Kopfschmerzen, Fieber: Manche verspüren nach einer Covid-19-Impfung heftige Impfreaktionen – andere hingegen gar nichts. Was sagt das über die Immunantwort und den Schutz aus? Christina Berndt

Wenn man sich impfen lässt, will man auch gut geschützt sein, das ist ja klar. Allerdings hört man momentan immer häufiger, dass eine Corona-Impfung keineswegs jeden vor Covid-19 bewahrt. Berichte über «Impfversager» und «Durchbruchinfektionen» machen die Runde, und in England ist unter den Delta-Toten zuletzt ein beträchtlicher Anteil an Menschen gewesen, die schon zwei Corona-Impfungen hinter sich hatten.

Wie gut ist man also wirklich geschützt, wenn man seine beiden Impfungen plus die zwei Wochen Wartezeit absolviert hat? Und was ist, wenn man – anders als so viele andere – nach der Impfung kaum Impfreaktionen verspürt hat, nicht einmal Kopfschmerzen? Viele Menschen treibt gerade die Sorge um, ob das womöglich bedeutet, dass ihr Imunsystem nicht gut genug gearbeitet hat.

«Ich würde mich auch mit Impfung nicht einfach dem Virus aussetzen.» Hans-Georg Kräusslich, Virologe

Gewiss ist: Nicht alle Menschen reagieren gleich gut auf die Impfung. «Vor allem ältere Menschen zeigen keine ganz so gute Immunreaktion, da ihr Immunsystem insgesamt schwächer ist», sagt Christine Falk, Präsidentin der Deutschen Gesellschaft für Immunologie. Auch Menschen, die aufgrund einer Organtransplantation oder wegen Autoimmunerkrankungen wie Rheuma bestimmte Medikamente nehmen, bilden oft einen schwächeren Immunschutz aus. Und schliesslich gibt es individuelle Unterschiede. «Man kann davon ausgehen, dass die allermeisten Menschen zwei Wochen nach der vollständigen Impfung sehr gut vor schweren Verläufen geschützt sind», sagt Hans-Georg Kräusslich, Virologe an der Universitätsklinik Heidelberg. «Aber der Schutz ist nicht absolut. Daher würde ich mich auch mit Impfung nicht einfach dem Virus aussetzen und etwa in einem Raum, in dem alle husten, ohne Maske sitzen.»

In jedem Fall muss man sich aber wegen ausbleibender Impfreaktionen keine Sorgen machen. Jemand, der nach der Impfung nichts oder vielleicht nur ein wenig Ziehen im Arm verspürt, ist mit der gleichen Wahrscheinlichkeit geschützt wie jemand, der drei Tage mit hohem Fieber und Schüttelfrost im Bett gelegen hat. Das kann man schon aus den Studien für die Impfstoffzulassungen schliessen, denen zufolge die verschiedenen Impfstoffe zu mehr als 80 Prozent vor Covid-19 schützen – und zu einem noch viel höheren Prozentsatz vor schweren Verläufen.

«Die erworbene Immunabwehr spürt man nicht.» Christine Falk, Präsidentin der Deutschen Gesellschaft für Immunologie

Denn auch wenn sehr viele Menschen nach den Covid-Impfungen über Nebenwirkungen klagen: Es sind diesen Daten zufolge immer noch sehr viel mehr Menschen geschützt, als Nebenwirkungen bekommen. Zudem erleben auch Organtransplantierte häufig heftige Impfreaktionen – und haben am Ende doch oft keine gute Immunabwehr gegen Sars-CoV-2 aufgebaut. Vor kurzem hat ein Team aus den USA den Zusammenhang auch in einer Studie an 206 Testpersonen untersucht, die mit dem Biontech-Vakzin geimpft worden waren. Das eindeutige Fazit der Veröffentlichung, die bislang allerdings noch nicht von Fachkollegen geprüft wurde: Die Impfreaktion sagt nichts über die Stärke der Immunantwort aus, die sich einen Monat nach der zweiten Impfung gebildet hat.

Das liegt vor allem daran, dass die Impfreaktionen von einem anderen Teil der Körperabwehr ausgelöst werden als der Immunschutz. «Wenn man Fieber, Kopfschmerzen und Schüttelfrost hat, reagiert vornehmlich das angeborene Immunsystem», sagt Falk. Für einen lang anhaltenden Schutz gegen das Coronavirus ist aber das erworbene oder adaptive Immunsystem nötig, das keine allgemeine Reaktion des Körpers ist, sondern eine spezifische, direkt auf den Erreger gerichtete. Die Bildung von Antikörpern und speziellen T- und B-Zellen inklusive der Gedächtniszellen gehört zu dieser adaptiven Immunabwehr. «Und die spürt man nicht», sagt Falk.

«Die mRNA-Impfstoffe gegen Covid-19 sind wirklich sehr, sehr gut.» Hans-Georg Kräusslich, Virologe

Wie stark die Immunantwort eines Menschen auf die Impfung am Ende wirklich ist, lässt sich somit nur mit einem Neutralisationstest herausfinden. Ursprünglich wurde dabei das Blutserum mit Sars-CoV-2-Viren und menschlichen Zellen zusammengetan. Dann schaut man, wie gut die Antikörper verhindern, dass die Viren Zellen befallen. Inzwischen gibt es aber Testbausätze, die nur noch die Stachelproteine des Coronavirus enthalten. Es wird untersucht, wie gut die Antikörper an sie binden – und damit wohl bei einer Infektion das Eindringen des Virus in die Körperzellen verhindern würden.

«Der Standard ist, davon auszugehen, dass man nach einer Impfung geschützt ist», sagt Kräusslich. «Die mRNA-Impfstoffe gegen Covid-19 sind wirklich sehr, sehr gut – besser als einige andere Impfstoffe, etwa gegen Influenza. Und bei denen unternimmt man auch nichts weiter.» Wenn man trotzdem wissen möchte, wie gut die eigene Immunantwort gegen Sars-CoV-2 ausgefallen ist – etwa weil man immunsupprimierende Medikamente nimmt, weil man schon früher nicht gut auf Impfungen angesprochen hat oder weil man weiss, dass man ein schwaches Immunsystem hat – kann man beim Arzt nach solchen Tests fragen.

