Massnahmen gegen Corona – Keine Massentests mehr in Berner Schulen Ausbruch-Tests mit mobilen Teams statt wöchentliche Massentests: Auf September stellt der Kanton Bern seine Corona-Strategie für die Schulen um. Christian Zellweger

In Berner Schulen gibt es künftig keine regelmässigen Corona-Massentests mehr. (Archiv) Foto: Raphael Moser

Der Kanton Bern stellt ab September die wöchentlichen Massentests in den Schulen ein. Künftig sollen bei einzelnen Ausbrüchen mobile Testteams zum Einsatz kommen. Das schreibt die Bernische Gesundheitsdirektion in einer Mitteilung vom Dienstag.

Da die Massentests nur einmal in der Woche durchgeführt worden seien, hätten sie keine Präventionswirkung entfalten können, so Gundekar Giebel, Sprecher der Gesundheitsdirektion. Zweimal in der Woche zu testen, sei logistisch nicht möglich.

Mobile Testteams und Quarantäne

Statt den wöchentlichen Massentests kommen künftig über den Kanton verteilte mobile Testteams zum Einsatz. Diese sollen bei einem gemeldeten Corona-Ausbruch schnell vor Ort sein.

Die Massnahmen werden abgestuft nach Anzahl der Fälle in einer Klasse angewendet. Bei einem einzelnen Fall gilt für die betroffene Klasse eine Maskenpflicht von sieben Tagen, zudem wird ein Test empfohlen. Die 7-Tage-Frist für die Maskenpflicht beginnt bei jedem neu entdeckten Fall von vorne. Falls es in einem Schulhaus bei mehr als einem Drittel der Klassen zu mindestens einem Corona-Fall kommt, wird eine Maskenpflicht für die ganze Schule eingeführt.

Bei zwei Fällen innert einer Woche in einer Klasse beginnen die obligatorischen Ausbruchtests. Nicht getestet werden geimpfte oder genesene Personen, die keine Symptome zeigen. Werden vier oder mehr Fälle festgestellt, müssen alle nicht immunisierten Personen der Klasse in Quarantäne. Zudem wird nach vier Tagen eine Nachtestung durchgeführt. Dies passiere so lange, wie es der Kantonsärztliche Dienst als notwendig erachte.

Waren die bisherigen Massentests freiwillig, werden die Ausbruch-Tests vom Kantonsarztamt angeordnet und sind obligatorisch. Die Ausbruchtests sollen zudem auch in Institutionen wie etwa Heimen oder Firmen zum Einsatz kommen.

Tests seit Frühling

Seit Anfang Mai hat der Kanton wöchentlich zwischen 60’000 und 100’000 Spucktests in den Schulen durchgeführt – mit einer Pause während der Sommerferien. Waren in den Wochen vor den Ferien jeweils zwischen 8 und maximal 32 Tests positiv ausgefallen, waren es in den ersten beiden Wochen nach den Ferien 63 und 81.

Bereits vor zwei Wochen gab der Kanton bekannt, keine Massentests in Firmen mehr zu finanzieren. Ausgenommen seien Betriebe im Gesundheitswesen wie Spitäler, Arztpraxen und Heime sowie tertiäre Ausbildungsstätten.

Insgesamt habe sich die Situation auch damit geändert, dass nun viel mehr Personen geimpft seien als vor den Ferien, so der Kanton. Zudem weise der Kanton auf die Empfehlung des Bundesamtes für Gesundheit hin, welches allen Personen ab 12 Jahren die Impfung empfiehlt. Es gebe nach wie vor genügend Impftermine und Walk-in-Angebote.

