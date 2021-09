Massnahmen gegen Corona – Keine Massentests, dafür aber Luftmessgeräte an bernischen Schulen Der Platz auf den Intensivstationen wird knapp, die ersten Schulklassen sind wieder in Quarantäne. Doch zu den Massentests an Schulen kehrt der Kanton nicht zurück. Sophie Reinhardt

Müssen Berner Schulkinder bald wieder mit Maske in den Unterricht? Foto: Keystone (Symbolbild)

Bei mehreren Eltern ist der Puls in den letzten Tagen wieder angestiegen. Grund dafür sind die vermehrten Corona-Infektionen der letzten Wochen und der Entscheid des Kantons, nicht mehr wöchentliche Massentests an Schulen durchzuführen. Bereits sind Schulkinder wieder in Quarantäne, andere haben schon Bücher und Hefte zu Hause, falls es kurzfristig zum Homeschooling kommt.

Eine Übersicht, wie viele Kinder im Moment wieder zu Hause lernen müssen, hat der Kanton nicht, wie eine Anfrage bei der bernischen Bildungsdirektion zeigt. In der Stadt Bern seien in dieser Woche insgesamt vier Klassen in Quarantäne gesetzt worden, heisst es beim städtischen Schulamt. Wie die «Berner Zeitung» berichtet, war darunter auch eine Klasse des Grossen Länggassschulhauses.